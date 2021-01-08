129 police officers shuffled

Friday January 08 2021
home04pix

The Inspector General of Police, Mr Martin Okoth-Ochola PHOTO/DAVID LUBOWA

Advertisement
By Benson Tumusiime

The Inspector General of Police (IGP), Mr Martin Okoth-Ochola, has shuffled a total of 129 police officers from different departments and directorates. 

The transfers affected officers ranging from the rank of Assistant Superintendent of Police to Senior Commissioner of Police.

The January 4 transfer message, which this newspaper has seen, indicates that the appointed and transferred officers are ordered to occupy their new offices with immediate effect.

A source at police headquarters in Naguru told Daily Monitor that the Police Advisory Committee meeting observed that some officers were reluctant to enforce the standard operating procedures aimed at preventing the spread of Covid-19 during the ongoing election campaigns. 

The country goes to the polls next week amid rising Covid-19 infections. 

The source added that the IGP directed the director of human resource to transfer all officers whose areas were implicated in not observing the SOPs.

Advertisement

Efforts to reach the police spokesperson, Mr Fred Enanga,  for a comment were futile as he was not picking our calls by press time.


Full list

S/NO.

NAMES

OLD POSITION

NEW POSITION

1

CP OPOLOT JACOB

HRM POL.HQRT

FFU

2.

CP OWOMUGISHA HERMAN

FFU

CP INSPECTORATE DEPARTMENT

3.

SSP ONYAIT RICHARD

FFU

ADMIN OFFICER FFU

4

SSP EWOTO JOHN

HRM POL.HQRT

ASTU AS LEGAL OFFICER

5.

SP MUGWERI EDWARD

HRM POL.HQTR

CID HQRTS

6.

SP BWIRE MOSES

HRM POL.HQTR

BUSITEMA UNIVERSITY AS SECURITY OFFICER

7.

SP MISSION SAMUEL

BUSITEMA UNIVERSITY

KYAMBOGO UNIVERSITY AS SECURITY OFFICER

8.

SP JUWENA OKIA ROBERT

HRM.POL.HQRT

FFU

9.

SP MUSUNGUZI JONATHAN

HRM. POL,QTRS

KMP AS OPERATIONS COMMANDER

10.

SP SENYONJO ABAS

HRM POL.HQRT

KIIRA DIVISION AS DPC

11.

SP RUHENDA

KIIRA DIVISION

HRM POL.HQTRS

12.

ASP NABIB GRACE MUSOKE

OYAM

NEBBI AS DPC

13.

SP OBIA GEORGE

NEBBI

APACH AS DPC

14.

SP KAPERE ROGERS

APAC

SEMBABULE AS DPC

15

SP MAFUNDO EMMANUEL

GULU

OYAM AS DPC

16.

SP BINDEBA DICKENS

SEMBABULE

GULU AS DPC

17.

D/CP IRUNGU MOSES

CID HQTRS

GENERAL DUTIES AND TRANSFERRED TO POL.HQTRS

18.

D/ACP NAKYAGABA SARAH

CID HQTRS

GENERAL DUTIES AND TRANSFERRED TO POL.HQTRS

19.

D/ACP ALUGO FRANCIS

CID HQTRS

APPOINTED AG DEPUTY DIRECTOR ANTICORRUPTION

20.

D/ACP TWINIMUJUNI JULIUS

CID HQTRS

APPOINTED AG DEPUTY DIRECTOR GENERAL INVESTIGATIONS

21.

D/ACP OKECHO FRANCIS

CID HQTRS

APPOINTED AG CP CID ADMIN

22.

D/ACP OKELLO FRANCIS

CID HQRTS

TRANSFERRED TO INTELLEGENCE AND INVESTIGATIONS DIVISION  CT

23.

D/SSP ACHEKO ELIZABETH

CID HQTRS

DEPLOYED TO G/DUTIES AND TRANSFERRED TO INTERPOL

24.

D/SSP TUMWINE JACKSON

ALBERTAINE

SAVANA AS R/CID OFFICER

25.

D/SP WASSWA AYUB

KATONGA

ALBERTAINE AS R/CID OFFICER

26.

D/SP TUSIIMA CATHERINE

WAMALA REGION

CID HQTRS AS AG CP ECONOMIC CRIMES

27.

SP BOGERE RONALD

KMP NORTH

SID AS AG CP ORGANISED CRIMES

28.

D/SP KAMISAFU MUGENYI

N/KYOGA

KMP NORTH AS R/CID OFFICER

29.

D/SP GIMEI TOPHER

KMP EAST

CID HQTRS AS AG CP GENERAL CRIMES

30.

D/SP EMOJONG GEOFERY

CID HQTRS

KMP NORTH AS R/CID OFFICER

31

D/SP MPUNGU GEORGE

EAST KYOGA

CID HQTTRS AS AG.CP LOCAL GOVT

32.

D/SP OWORI JOSHUA

CID HQTRS

E/KYOGA AS R/CID OFFICER

33.

D/ASP ETOP SAM

KIDEPO

ELGON AS R/CID OFFICER

34.

D/SP GUMA BOSCO

CID HQRTS

KIDEPO AS R/CID OFFICER

35.

D/ASP MWANGA KYALIGONZA

KIBOGA

MT ELOGON AS R/CID OFFICER

36.

D/ASP NIMANYA GODISON

KISORO

WAMALA AS R/CID OFFICER

37.

D/ASP KIIZA ANTHONY

NAPAK

HRM POL.HQTRS

38.

D/ASP BHAYO ROBERTO BOLLYHORD

ARUA

MOROTO AS D/CID OFFICER

39.

D/ASP WAMATELE JUNIC

MOROTO

CID HQTRS

40.

D/ASP ODONG ENOS

ABIM

ARUA AS D/CID OFFICER.

41

D/ASP BITWABABO DENIS

KATOKE NANSANA

ABIM AS D/CID OFFICER

42.

D/ASP MBOWA RASHID

ADJUMANI

CID HQTRS

43.

D/ASP MUNDURU CONFORT

CID HQTRS

ADJUMANI AS DCID OFFICER

44.

D/ASP YIGA GONONZA

MITYANA

N/KYOGA AS R/CID OFFICER

45.

D/ASP MURAMUZI MOSES

LUUKA

KAKIIRI AS D/CID OFFICER

46.

D/ASP ODONGO GATRUDE

KAKIIRI

MITYANA AS D/CID OFFICER

47.

D/ASP KASOGA SYLIVIA

JIJA

LUUKA AS D/CID OFFICER

48.

D/ASP TWINAMATSIKO ARTHER

NAKASONGOLA

JINJA CENTRAL AS D/CID OFFICER

49.

D/ASP RUBANGA JOHN BOSCO

YESUAMALA NANSANA

NAKASONGOLA AS D/CID OFFICER

50.

D/ASP AHIMBISIBWE JEAN

LUBOWA KATWE

KIBOGA AS D/CID OFFICER

51

D/ASP KYALIMPA TIMOTHY

NATETE POL.STATION

DEPLOYED TO G/DUTIES TO HRM HQTRS

52.

D/ASP KISAKYE RITA

KISUBI ENTEBBE

G/DUTIES TO HRM POL.HQTRS

53.

D/ASP AWUMA LUCKY

CID HQTRS

WOMEN AFFAIRS POL.HQTRS

54

D/ASP NAMUSOKE JULIET

LIRA

CID HQTRS

55.

D/SCP WOMANYA ELLY

SID KIREKA

D/DIRECTOR HRD

56.

D/ACP OKECHO ISAAC

SID KIREKA

CID HQTRS

57.

D/SSP ODONGO MARK

SID KIREKA

APPOINTED AG/D/DIRECTOR SID

58.

SSP OKUJA DENIS

EAST KYOGA

N/WEST NILE AS RPC

59

SP GOBOLO JULIUS

N/WEST NILE

HRM POL.HQTRS

60.

SSP KITUMWA LUSOKE

KCCA

EAST KYOGA AS D/RPC

61.

SP ODONGO SAMUEL

WANDEGEYA

HRM POL.HQTRS

62.

SP KAWALYA JAMES

HRM POL.HQTRS

WANDEGEYA POL.STATION AS DPC

63.

SP MUSONI ALPHONSE

GOMBA

PSO POL HQTRS

64.

SP ERIMU RICHARD

HRM POL.HQTRS

GOMBA AS DPC

65.

SP NANUKA MOSES

PSO POL.HQTRS

NAKASEKE AS DPC

66.

ASP KITAKA SULAIT

NAKASEKE

POL.HQRTS

67.

ASP MUHANGI EDISON

SIRONKO

POL.HQTRS

68.

ASP ABAHO HENRY

BUSHENYI

SIRONKO AS DPC

69.

SP ODONGO TONNY

HRM

KIRYANDONGO AS DPC

70.

ASP BAKALEKE JOSEPH

KIRYANDONGO

KAPICHORWA AS DPC

71.

ASP OJANDU ROBERT

KAPICHORWA

HRM POL.HQRTS

72.

ASP OLANG MOSES

YUMBE

HRM POL.HQRTS

73.

ASP OKOTO PATRICK

HRM POL.HQTRS

YUMBE AS DPC

74.

ASP WANYAMA BINIFANCE

KALUNGU

RUBANDA AS DPC

75.

ASP TAI RAMATHAN

RUBANDA

BUGIRI AS DPC

76.

ASP SEBUNGA GEOFERY

BUGIRI

HRM POL.HQTRS

77.

ASP AHIMBISAMUKAMA BRIGHTON

AG.DPC MANAFA

CONFIRMED DPC MANAFA

78.

ASP BONGO JOSEPH

AG.DPC NAKAPIRIPITI

CONFIRMED DPC NAKAPIRIPITI

79.

ASP KUTOSI AMIL TITUS

HRM.POL.HQTRS

BUSHENYI AS OC STATION

80.

ASP MUSASIZI JULIUS

NJERU

MITYANA AS OC.STATION

81.

ASP MUGULU AMIR

MITYANA

HRM POL.HQTRS

82.

ASP KUSHABA ISAAC

LUWERO

HRM.POL.HQTRS

83.

ASP OBARO JAMES

HRM POL.HQTRS

LUWERO AS OC OPERATIONS

84.

ASP BYOMUHANGI GIDEON

WOBULENZI

HRM POL.HQTRS

85.

ASP MASSETTE KENNETH

IGANGA

WOBULENZI AS OC STATION

86.

ASP AKELLO MARY

KANARA POL/STATION KITAGWENDA

KALUNGU AS OC STATION

87.

C/ASP LWANGA CHARLES

POL.HQTRS

KANARA AS OC STATION

88.

ASP KYESIMIRE AGREY

WAKISO

KASESE AS OC STATION

89.

ASP MAISO SAM

BALA P/STATION KOLE

WAKISO AS OC OPERATIONS

90.

ASP MUHIRE PETER

HRM POL.HQTRS

BALA P/STATION KOLE OC STATIO

91.

ASP NUWAMANYA ALEX

KASANJE P/STATION ENTEBBE

KACHUMBALA POL/STATION BUKEDEA

92.

ASP AGUME ANDREW

KASANGATI

RUBINDI POL/STATION MBARARA AS OC STATION

93.

ASP TURYATEMBA DICKSON

RUBINDI POL/STATION

HRM POL.HQTRS

94.

ASP MUJUNI SAM

BUKEDEA

KASANGATI AS OC OPERATIONS

95.

ASP OCHAKACON

HRM POL.HQTRS

KASANJE POL/STATION AS OC STATION

96.

ASP MUGENYI SHABAN

WAKISO

BUSITEMA POL/STATION AS OC

97.

ASP MUGISHA INNOCENT

HRM POL.HQTRS

BUJUKO POL/STATION AS OC

98.

ASP BULWA DENIS BELLO

MULAGO POL/STATION WANDEGEYA

HRM.POL HQTRS

99.

ASP TUSIIME ANNET

KITAGWENDA

MULAGO AS OC STATION

100.

ASP LULE PATRICK

HRM.POL HQTRS

KITAGWENDA AS OC STATION

101.

ASP TUMUKUNDE EMMANUEL

KIRYANDONGO

HRM POL.HQTRS

102.

ASP BAINOMUGISHA SHAPHONE

POL.HQTRS

BWEYALE POL/STATION KIRYANDONGO AS OC

103

ASP BETUNGA ANDREW

MUKONO

KYOTERA POL/STATION AS OC

104

ASP NKASIIMA JULIUS

DOKOLO

SEETA NAZIGO POL/STATION MUKONO AS OC

105.

ASP BAKASHABA KENETH

HRM POL.HQTRS

KAGADI AS OC STATION

106.

ASP APOILOTO JESSICA

KATWE

KAGUGUBE POL/POST WANDEGEYA AS OC

107.

ASP NABALA TOTU

KAGUGUBE

NTWETWE POL/STATION KYANKWANZI AS OC

108.

ASP AKENA KENNEDY

HRM POL.HQTRS

ISINGIRO AS OC STATION

109.

ASP ABANTU HERBERT

SIRONKO

HRM POL.HQTRS

110.

ASP OYESIGYE PETER

FFU

DEPLOYED TO G/DUTIESAND TRANSFERRED TO AMURU POL/STATION AS OC

111.

ASP NAMANYA APOLLO

AMOLI

HRM POL.HQTRS

112.

ASP NABYAYO PETER

APACHI

SIRONKO AS OC OPS

113.

ASP BITAMBARA

AGAGO

HRM POL/HQTRS

114.

ASP SEBIRUMBI YUNUS

HRM POL.HQTRS

AGAGO AS OC STATION

115.

D/ASP MUHANGUZI FRED

BUGAMBA

KABAROLE AS DCID OFFICER

116.

ASP BITASI IBRAH

BABULE

GOMBA AS D/CID OFFICER

117.

D/ASP AINEMBABAZI

KABAROLE

BABULE AS D/CID OFFICER

118.

D/ASP TINDYEBWA PETER

SEMBABULE

BUGIRI AS D/CID OFFICER

119.

ASP NDAYISHIMYE RUTH

CID HQTRS

BUHWEJU AS D/CID OFFICER

120.

D/ASP AJUGA BOSCO

AGAGO

CID HQTRS

121.

ASP ODONGO JOSEPH

AGAGO

LAMWO AS DCIO

122.

ASP NYAMISOGORA FRED

LAMWO

AGAGO AS DCIO

123.

ASP KASUGURA CHARLES

HRM POL.HQTRS

MBARARA AS OC BARRACKS

124.

ASP EMUNA RICHARD

BARRACKS ADMINISTRATION

KIREKA BARRACKS AS OC.





Advertisement