129 police officers shuffled
Friday January 08 2021
The Inspector General of Police (IGP), Mr Martin Okoth-Ochola, has shuffled a total of 129 police officers from different departments and directorates.
The transfers affected officers ranging from the rank of Assistant Superintendent of Police to Senior Commissioner of Police.
The January 4 transfer message, which this newspaper has seen, indicates that the appointed and transferred officers are ordered to occupy their new offices with immediate effect.
A source at police headquarters in Naguru told Daily Monitor that the Police Advisory Committee meeting observed that some officers were reluctant to enforce the standard operating procedures aimed at preventing the spread of Covid-19 during the ongoing election campaigns.
The country goes to the polls next week amid rising Covid-19 infections.
The source added that the IGP directed the director of human resource to transfer all officers whose areas were implicated in not observing the SOPs.
Efforts to reach the police spokesperson, Mr Fred Enanga, for a comment were futile as he was not picking our calls by press time.
Full list
S/NO.
NAMES
OLD POSITION
NEW POSITION
1
CP OPOLOT JACOB
HRM POL.HQRT
FFU
2.
CP OWOMUGISHA HERMAN
FFU
CP INSPECTORATE DEPARTMENT
3.
SSP ONYAIT RICHARD
FFU
ADMIN OFFICER FFU
4
SSP EWOTO JOHN
HRM POL.HQRT
ASTU AS LEGAL OFFICER
5.
SP MUGWERI EDWARD
HRM POL.HQTR
CID HQRTS
6.
SP BWIRE MOSES
HRM POL.HQTR
BUSITEMA UNIVERSITY AS SECURITY OFFICER
7.
SP MISSION SAMUEL
BUSITEMA UNIVERSITY
KYAMBOGO UNIVERSITY AS SECURITY OFFICER
8.
SP JUWENA OKIA ROBERT
HRM.POL.HQRT
FFU
9.
SP MUSUNGUZI JONATHAN
HRM. POL,QTRS
KMP AS OPERATIONS COMMANDER
10.
SP SENYONJO ABAS
HRM POL.HQRT
KIIRA DIVISION AS DPC
11.
SP RUHENDA
KIIRA DIVISION
HRM POL.HQTRS
12.
ASP NABIB GRACE MUSOKE
OYAM
NEBBI AS DPC
13.
SP OBIA GEORGE
NEBBI
APACH AS DPC
14.
SP KAPERE ROGERS
APAC
SEMBABULE AS DPC
15
SP MAFUNDO EMMANUEL
GULU
OYAM AS DPC
16.
SP BINDEBA DICKENS
SEMBABULE
GULU AS DPC
17.
D/CP IRUNGU MOSES
CID HQTRS
GENERAL DUTIES AND TRANSFERRED TO POL.HQTRS
18.
D/ACP NAKYAGABA SARAH
CID HQTRS
GENERAL DUTIES AND TRANSFERRED TO POL.HQTRS
19.
D/ACP ALUGO FRANCIS
CID HQTRS
APPOINTED AG DEPUTY DIRECTOR ANTICORRUPTION
20.
D/ACP TWINIMUJUNI JULIUS
CID HQTRS
APPOINTED AG DEPUTY DIRECTOR GENERAL INVESTIGATIONS
21.
D/ACP OKECHO FRANCIS
CID HQTRS
APPOINTED AG CP CID ADMIN
22.
D/ACP OKELLO FRANCIS
CID HQRTS
TRANSFERRED TO INTELLEGENCE AND INVESTIGATIONS DIVISION CT
23.
D/SSP ACHEKO ELIZABETH
CID HQTRS
DEPLOYED TO G/DUTIES AND TRANSFERRED TO INTERPOL
24.
D/SSP TUMWINE JACKSON
ALBERTAINE
SAVANA AS R/CID OFFICER
25.
D/SP WASSWA AYUB
KATONGA
ALBERTAINE AS R/CID OFFICER
26.
D/SP TUSIIMA CATHERINE
WAMALA REGION
CID HQTRS AS AG CP ECONOMIC CRIMES
27.
SP BOGERE RONALD
KMP NORTH
SID AS AG CP ORGANISED CRIMES
28.
D/SP KAMISAFU MUGENYI
N/KYOGA
KMP NORTH AS R/CID OFFICER
29.
D/SP GIMEI TOPHER
KMP EAST
CID HQTRS AS AG CP GENERAL CRIMES
30.
D/SP EMOJONG GEOFERY
CID HQTRS
KMP NORTH AS R/CID OFFICER
31
D/SP MPUNGU GEORGE
EAST KYOGA
CID HQTTRS AS AG.CP LOCAL GOVT
32.
D/SP OWORI JOSHUA
CID HQTRS
E/KYOGA AS R/CID OFFICER
33.
D/ASP ETOP SAM
KIDEPO
ELGON AS R/CID OFFICER
34.
D/SP GUMA BOSCO
CID HQRTS
KIDEPO AS R/CID OFFICER
35.
D/ASP MWANGA KYALIGONZA
KIBOGA
MT ELOGON AS R/CID OFFICER
36.
D/ASP NIMANYA GODISON
KISORO
WAMALA AS R/CID OFFICER
37.
D/ASP KIIZA ANTHONY
NAPAK
HRM POL.HQTRS
38.
D/ASP BHAYO ROBERTO BOLLYHORD
ARUA
MOROTO AS D/CID OFFICER
39.
D/ASP WAMATELE JUNIC
MOROTO
CID HQTRS
40.
D/ASP ODONG ENOS
ABIM
ARUA AS D/CID OFFICER.
41
D/ASP BITWABABO DENIS
KATOKE NANSANA
ABIM AS D/CID OFFICER
42.
D/ASP MBOWA RASHID
ADJUMANI
CID HQTRS
43.
D/ASP MUNDURU CONFORT
CID HQTRS
ADJUMANI AS DCID OFFICER
44.
D/ASP YIGA GONONZA
MITYANA
N/KYOGA AS R/CID OFFICER
45.
D/ASP MURAMUZI MOSES
LUUKA
KAKIIRI AS D/CID OFFICER
46.
D/ASP ODONGO GATRUDE
KAKIIRI
MITYANA AS D/CID OFFICER
47.
D/ASP KASOGA SYLIVIA
JIJA
LUUKA AS D/CID OFFICER
48.
D/ASP TWINAMATSIKO ARTHER
NAKASONGOLA
JINJA CENTRAL AS D/CID OFFICER
49.
D/ASP RUBANGA JOHN BOSCO
YESUAMALA NANSANA
NAKASONGOLA AS D/CID OFFICER
50.
D/ASP AHIMBISIBWE JEAN
LUBOWA KATWE
KIBOGA AS D/CID OFFICER
51
D/ASP KYALIMPA TIMOTHY
NATETE POL.STATION
DEPLOYED TO G/DUTIES TO HRM HQTRS
52.
D/ASP KISAKYE RITA
KISUBI ENTEBBE
G/DUTIES TO HRM POL.HQTRS
53.
D/ASP AWUMA LUCKY
CID HQTRS
WOMEN AFFAIRS POL.HQTRS
54
D/ASP NAMUSOKE JULIET
LIRA
CID HQTRS
55.
D/SCP WOMANYA ELLY
SID KIREKA
D/DIRECTOR HRD
56.
D/ACP OKECHO ISAAC
SID KIREKA
CID HQTRS
57.
D/SSP ODONGO MARK
SID KIREKA
APPOINTED AG/D/DIRECTOR SID
58.
SSP OKUJA DENIS
EAST KYOGA
N/WEST NILE AS RPC
59
SP GOBOLO JULIUS
N/WEST NILE
HRM POL.HQTRS
60.
SSP KITUMWA LUSOKE
KCCA
EAST KYOGA AS D/RPC
61.
SP ODONGO SAMUEL
WANDEGEYA
HRM POL.HQTRS
62.
SP KAWALYA JAMES
HRM POL.HQTRS
WANDEGEYA POL.STATION AS DPC
63.
SP MUSONI ALPHONSE
GOMBA
PSO POL HQTRS
64.
SP ERIMU RICHARD
HRM POL.HQTRS
GOMBA AS DPC
65.
SP NANUKA MOSES
PSO POL.HQTRS
NAKASEKE AS DPC
66.
ASP KITAKA SULAIT
NAKASEKE
POL.HQRTS
67.
ASP MUHANGI EDISON
SIRONKO
POL.HQTRS
68.
ASP ABAHO HENRY
BUSHENYI
SIRONKO AS DPC
69.
SP ODONGO TONNY
HRM
KIRYANDONGO AS DPC
70.
ASP BAKALEKE JOSEPH
KIRYANDONGO
KAPICHORWA AS DPC
71.
ASP OJANDU ROBERT
KAPICHORWA
HRM POL.HQRTS
72.
ASP OLANG MOSES
YUMBE
HRM POL.HQRTS
73.
ASP OKOTO PATRICK
HRM POL.HQTRS
YUMBE AS DPC
74.
ASP WANYAMA BINIFANCE
KALUNGU
RUBANDA AS DPC
75.
ASP TAI RAMATHAN
RUBANDA
BUGIRI AS DPC
76.
ASP SEBUNGA GEOFERY
BUGIRI
HRM POL.HQTRS
77.
ASP AHIMBISAMUKAMA BRIGHTON
AG.DPC MANAFA
CONFIRMED DPC MANAFA
78.
ASP BONGO JOSEPH
AG.DPC NAKAPIRIPITI
CONFIRMED DPC NAKAPIRIPITI
79.
ASP KUTOSI AMIL TITUS
HRM.POL.HQTRS
BUSHENYI AS OC STATION
80.
ASP MUSASIZI JULIUS
NJERU
MITYANA AS OC.STATION
81.
ASP MUGULU AMIR
MITYANA
HRM POL.HQTRS
82.
ASP KUSHABA ISAAC
LUWERO
HRM.POL.HQTRS
83.
ASP OBARO JAMES
HRM POL.HQTRS
LUWERO AS OC OPERATIONS
84.
ASP BYOMUHANGI GIDEON
WOBULENZI
HRM POL.HQTRS
85.
ASP MASSETTE KENNETH
IGANGA
WOBULENZI AS OC STATION
86.
ASP AKELLO MARY
KANARA POL/STATION KITAGWENDA
KALUNGU AS OC STATION
87.
C/ASP LWANGA CHARLES
POL.HQTRS
KANARA AS OC STATION
88.
ASP KYESIMIRE AGREY
WAKISO
KASESE AS OC STATION
89.
ASP MAISO SAM
BALA P/STATION KOLE
WAKISO AS OC OPERATIONS
90.
ASP MUHIRE PETER
HRM POL.HQTRS
BALA P/STATION KOLE OC STATIO
91.
ASP NUWAMANYA ALEX
KASANJE P/STATION ENTEBBE
KACHUMBALA POL/STATION BUKEDEA
92.
ASP AGUME ANDREW
KASANGATI
RUBINDI POL/STATION MBARARA AS OC STATION
93.
ASP TURYATEMBA DICKSON
RUBINDI POL/STATION
HRM POL.HQTRS
94.
ASP MUJUNI SAM
BUKEDEA
KASANGATI AS OC OPERATIONS
95.
ASP OCHAKACON
HRM POL.HQTRS
KASANJE POL/STATION AS OC STATION
96.
ASP MUGENYI SHABAN
WAKISO
BUSITEMA POL/STATION AS OC
97.
ASP MUGISHA INNOCENT
HRM POL.HQTRS
BUJUKO POL/STATION AS OC
98.
ASP BULWA DENIS BELLO
MULAGO POL/STATION WANDEGEYA
HRM.POL HQTRS
99.
ASP TUSIIME ANNET
KITAGWENDA
MULAGO AS OC STATION
100.
ASP LULE PATRICK
HRM.POL HQTRS
KITAGWENDA AS OC STATION
101.
ASP TUMUKUNDE EMMANUEL
KIRYANDONGO
HRM POL.HQTRS
102.
ASP BAINOMUGISHA SHAPHONE
POL.HQTRS
BWEYALE POL/STATION KIRYANDONGO AS OC
103
ASP BETUNGA ANDREW
MUKONO
KYOTERA POL/STATION AS OC
104
ASP NKASIIMA JULIUS
DOKOLO
SEETA NAZIGO POL/STATION MUKONO AS OC
105.
ASP BAKASHABA KENETH
HRM POL.HQTRS
KAGADI AS OC STATION
106.
ASP APOILOTO JESSICA
KATWE
KAGUGUBE POL/POST WANDEGEYA AS OC
107.
ASP NABALA TOTU
KAGUGUBE
NTWETWE POL/STATION KYANKWANZI AS OC
108.
ASP AKENA KENNEDY
HRM POL.HQTRS
ISINGIRO AS OC STATION
109.
ASP ABANTU HERBERT
SIRONKO
HRM POL.HQTRS
110.
ASP OYESIGYE PETER
FFU
DEPLOYED TO G/DUTIESAND TRANSFERRED TO AMURU POL/STATION AS OC
111.
ASP NAMANYA APOLLO
AMOLI
HRM POL.HQTRS
112.
ASP NABYAYO PETER
APACHI
SIRONKO AS OC OPS
113.
ASP BITAMBARA
AGAGO
HRM POL/HQTRS
114.
ASP SEBIRUMBI YUNUS
HRM POL.HQTRS
AGAGO AS OC STATION
115.
D/ASP MUHANGUZI FRED
BUGAMBA
KABAROLE AS DCID OFFICER
116.
ASP BITASI IBRAH
BABULE
GOMBA AS D/CID OFFICER
117.
D/ASP AINEMBABAZI
KABAROLE
BABULE AS D/CID OFFICER
118.
D/ASP TINDYEBWA PETER
SEMBABULE
BUGIRI AS D/CID OFFICER
119.
ASP NDAYISHIMYE RUTH
CID HQTRS
BUHWEJU AS D/CID OFFICER
120.
D/ASP AJUGA BOSCO
AGAGO
CID HQTRS
121.
ASP ODONGO JOSEPH
AGAGO
LAMWO AS DCIO
122.
ASP NYAMISOGORA FRED
LAMWO
AGAGO AS DCIO
123.
ASP KASUGURA CHARLES
HRM POL.HQTRS
MBARARA AS OC BARRACKS
124.
ASP EMUNA RICHARD
BARRACKS ADMINISTRATION
KIREKA BARRACKS AS OC.