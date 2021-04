Museveni promotes more 1,393 UPDF officers

By Franklin Draku More by this Author

The Uganda People’s Defence Forces (UPDF) have promoted 1,393 more officers to various ranks in addition to the 40 earlier promoted.

“H.E the President and Commander in Chief of the Uganda Peoples ' Defence Forces [Yoweri Museveni] on top of the General Officers recently promoted has also promoted more 1,393 UPDF personnel to various ranks,” reads part of the statement issued by UPDF spokesperson, Brig Gen Flavia Byekwaso.

Those promoted include the deputy army spokesperson, Lt Col Deo Akiiki, and Lt Col Edith Nakalema, both promoted to full colonels.

“The UPDF fraternity continues to congratulate the promoted officers for their patriotic service to our motherland Uganda,” UPDF spokesperson, Brig Gen Flavia Byekwaso, said in a statement.

Those promoted include 106 officers to Colonel, 191 officers from Major to Lieutenant Colonel and 173 from Captain to Major.

Among the promoted Senior Officers are the following:

1. Lt Col Sam Murari Karcgo Colonel 2. Lt Col Godfrey Kiruge Bizibu Colonel 3. Lt Col Francis Musana Mudaka Colonel 4. Lt Col Abdu Nasser Colonel 5. Lt Col Valent ino Okot Colonel 6. Lt Col Chris Twebaze Colonel 7. Lt Col Wilson Twesigye Colonel 8. Lt Col Robert Ruteinama Colonel 9. Lt Col Deo Twesigye Colonel 10. Lt Col Sam Kiiza Musinguzi Colonel 1 1. Lt Col Fred Batumbya Colonel 12. Lt Col Chris Tumushabe Colonel 13. Lt Col Stephen B Lubulwa Colonel 14. Lt Col Henry Turyatunga Colonel 15. Lt Col Charles Malinga Colonel 16. Lt Col Robert Kakande Colonel 17. Lt Col David Richard Edimu Colonel 18. Lt Col Badru Lumumba Colonel 19. Lt Col James K Kasule Colonel









20. Lt Col Sam B Twine Colonel 21. Lt Col Charles Odong Colonel 22. Lt Col Jimmy Sekikubo Senkungu Colonel 23. Lt Col Deo Mandevu Colonel 24. Lt Col Charles Kamya Colonel 25. Lt Col John Bosco Kalyango Colonel 26. Lt Col Christopher Berochan Colonel 27. Lt Col Deo Buyondo Kiyemba Colonel 28. Lt Col John Robert Achuka Colonel 29. Lt Col David Bush Turyahabwe Colonel 30. Lt Col Yuventino lmalingat Colonel 31. Lt Col Joyce Kabanyoro Colonel 32. Lt Col Amos Oyugi Colonel 33. Lt Col Charles B Mwigha Colonel 34. Lt Col Fred Mwesigye Colonel 35. Lt Col John Musiitwa Colonel 36. Lt Col Geoffrey Buryo Colonel 37. Lt Col John S Kasule Colonel 38. Lt Col Emmanuel Odongo Colonel 39. Lt Col Charles Oluka Colonel 40. Lt Col Charles K Tuhame Colonel 41. Lt Col Duncan Kashoma Colonel 42. Lt Col John Bosco Katongole Colonel 43. Lt Col Francis B Katereho Colonel 44. Lt Col Samuel Kigoora Tumwebaze Colonel 45. Lt Col Benard Rubeineka Kashemeza Colonel 46. Lt Col Peter Nabasa Akankunda Colonel 47. Lt Col Alex Obbo Afayoa Colonel









48. Lt Col Felix Laden Nyero Colonel 49. Lt Col Godfrey Kyomuhendo Colonel 50. Lt Col Rogers Dhikusooka Kitwala Colonel 51. Lt Col Martin Nahurira Colonel 52. Lt Col Henry Nevatine Serugo Colonel 53. Lt Col Chris Tibemanya Wobugabe Colonel 54. Lt Col James Barigye Rukundo Colonel 55. Lt Col Nicholas Gai Mpadwa Colonel 56. Lt Col David Opeero Colonel 57. Lt Col Richard Obura Kidega Colonel 58. Lt Col David Ocitti Kidega Colonel 59. Lt Col John Bosco Kwoba Colonel 60. Lt Col Moses Buwaso Colonel 61. Lt Col Joseph Ecelare Okalebo Colonel 62. Lt Col Emmanuel Ayuk Ewama Colonel 63. 64. Lt Col Lt Col Francis Obita Aragamoi Emuron Ariko Godfrey Colonel Colonel 65. 66. Lt Col Lt Col John Vincent Arigye Amon Kagina Biryomuruwe Colonel Colonel 67. Lt Col Christopher Tumwine Colonel 68. Lt Col Paul Wanyera Namawa Colonel







69. Lt Col Deus Kakiga Taremwa Colonel 70. Lt Col Patrick Mbayo Mutone Colonel 71. Lt Col Armstrong Ndugga Colonel 72. Lt Col Davis Ankunda Rwangoga Colonel 73. Lt Col Anech Mubangizi Colonel 74. Lt Col Gilbert Owamagyezi Colonel 75. Lt Col John Siyareta Katama Colonel 76. Lt Col Franklin Namanya Colonel 77. Lt Col Simcn Peter Oyoo Colonel 78. Lt Col Dennis Wandera Wanyama Colonel 79. Lt Col Godfrey Ssemakula Colonel 80. Lt Col Moses lkiriza Colonel 81. Lt Col Modans Kamugira Colonel 82. Lt Col Edith Nakalema Colonel 83. Lt Col Oscar Munanura Colonel 84. Lt Col Charity Bainababo Colonel 85. Lt Col Charles Aremu Colonel 86. Lt Col Deo Byate Karikona Colonel 87. Lt Col Godfrey Bakulu Katongole Colonel 88. Lt Col Deborah Nayebale Colonel 89. Lt Col Sam Bamusiime Ntambirwe Colonel 90. Lt Col Ezra Kukundwakwe Colonel 91. Lt Col Henry Obbo Colonel 92. Lt Col Sam Kafudde Ngobi Colonel 93. Lt Col Sebbi Waiswa Kisambira Colonel 94. Lt Col Frank Mukula Colonel 95. Lt Col Charles Dramoyo Mawa Colonel 96. Lt Col George Twekwase Colonel 97. Lt Col Abubakar K Mbidde Colonel 98. Lt Col Deogratias Akiiki Asiimwe Colonel 99. Lt Col John Bosco Asinguza Colonel 100. Lt Col Archangel Kiiza Birungi Colonel 101. Lt Col Sadler Sulaiman Katono Colonel 102. Lt Col Mariam Byarugaba Natukunda Colonel 103. Lt Col Anatolia Macwante Nuwagira Colonel 104. Lt Col Fred Mulugwe Colonel 105. Lt Col Kitto David Magambo Colonel 106. Lt Col Silver Mazima Colonel