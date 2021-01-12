Sakwa dropped as Museveni reshuffles RDCs ahead of election

Tuesday January 12 2021
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Eric Sakwa

Summary

In May last year, Mr Museveni ordered Mr Sakwa to step aside for two months, to allow proper investigations into the manslaughter charge against him.

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Yahu
By Yahudu Kitunzi

The embattled Jinja RDC, Mr Eric Sakwa has been dropped by President Museveni in the new reshuffle of Resident District Commissioners and their deputies two days to the general election.

“In Exercise of the Powers conferred on the President of Uganda by Articles 99 and 203 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda (as amended), I hereby, appoint the following persons as Resident District Commissioners and Deputy Resident District Commissioners, respectively,” Mr Museveni said in the Tuesday statement accompanying the list of new RDCs and their deputies.

In May last year, Mr Museveni ordered Mr Sakwa to step aside for two months, to allow proper investigations into the manslaughter charge against him.

Mr Sekwa, 38, was on April 24 last year, arrested and charged with manslaughter over the death of Charles Isanga, a businessman.

Mr Sakwa who was suspended last year has been replaced by Deborah Mwesigwa (Jinja District) and Rtd Maj David Matovu (Jinja City).

The senior presidential press secretary Don Wanyama confirmed the reshuffle.

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Mr Museveni also appointed Ms Asumin Nasike, the deputy speaker of sironko district. 


LIST OF NEW RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS


SNO

NAMES

DISTRICT



1

NAJJUMA JULIET SENKOOLE

ABIM


2

TABAN DATA PETER

ADJUMANI


3

ONYUK ANDREW

AGAGO


4

BARASA OGAJO SULEIMAN

ALEBTONG


5

NALONGO EVA KWESIGA

AMOLATAR


6

BWALATUM MICHEAL OKIRING

AMUDAT


7

EYAL LILLY

AMURIA


8

OCENG OSBORN

AMURU


9

NGABIRANO EMMY B.

APAC


10

AYIKOBUA FESTUS

ARUA


11

OROCHI MARTIN

ARUA CITY


12

CHESOL TOM

BUDAKA


13

WOPUWA GEORGE

BUDUDA


14

NYAKAHUMA GODFREY

BUGIRI


15

GULUME RICHARD BALYAINO

BUGWERI


16

AHARIKUNDIRA AFRICANO

BUHWEJU


17

KAGAAYI JANE FRANCIS

BUIKWE


18

OKISWA GEOFREY

BUKEDEA


19

SENKUNGU TEOPISTA

BUKOMANSIMBI


20

CHEROP ESTHER SOET

BUKWO


21

PAAK PETER PEX

BULAMBULI


22

BAHEBWA LONGINO

BULIISA


23

ASIIMWE AMOS BANGYI

BUNDIBUGYO


24

TIBEMANYA JOLLY

BUNYANGABU


25

ASIIMWE JANE MUHINDO

BUSHENYI


26

ACHILA JOHN ROBERTS REX

BUSIA


27

BAYOOLE STANLEY

BUTALEJA


28

LUBWAMA  SULAIMAN

BUTAMBALA


29

MITALA EMMA

BUTEBO


30

TILUTYA GODFREY

BUVUMA


31

OGWANG ODYERO RICHARD

BUYENDE


32

ONYIK OGWAL BOSCO

DOKOLO


33

MBABAZI ROGERS

FORT PORTAL CITY


34

ASIIMWE STEVEN

GOMBA


35

ODONG STEPHEN LATEK

GULU


36

VACANT

GULU CITY


37

TUMWEBAZE YOSAM

HOIMA DISTRICT


38

KISEMBO ARAALI

HOIMA CITY


39

BASONGOKA MARY KAMADUKA

IBANDA


40

MATENDE THOMAS

IGANGA


41

MUHANGI HERBERT

ISINGIRO


42

MWESIGWA DEBORAH

JINJA DISTRICT


43

MATOVU DAVID (RTD. MAJOR)

JINJA CITY


44

OKIRYA CRIS MIKE

KAABONG


45

NANDINDA DARIUS

KABALE


46

AYESIGA JULIAN

KABAROLE


47

SEGAWA JIMMY EBIL

KABERAMAIDO


48

RUTERAHO LILIAN

KAGADI


49

KIKOOLA DANIEL

KAKUMIRO


50

KALIKWANI PAUL MWIDU

KALAKI


51

MUGUME APOLLO

KALANGALA


52

BILLY JANET MULINDWA

KALIRO


53

TUKAKIRIZA CALEB

KALUNGU


54

HUDU HUSSEIN

KAMPALA


55

MUTEMO ROBERT

KAMULI


56

MUCUNGUZI GEOFREY

KAMWENGE


57

SENGOOBA SEKANDI SHAFIQ

KANUNGU


58

KYEYUNE SSENYONJO

KAPELEBYONG


59

MAGUNDA GEORGE

KAPCHORWA


60

MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL

KARENGA


61

NAMULINDWA PHEOBE

KASANDA


62

WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.)

KASESE


63

EKOOM JOHN STEPHEN

KATAKWI


64

MADOI ELIJAH

KAYUNGA


65

SABIITI KASHAKA RUTH

KAZO


66

DEBORAH MBABAZI

KIBALE


67

SSEBYALA BADRU

KIBOGA


68

KIKOMEKO MWANAMWOIZA  M.

KIBUKU


69

TUMUSIIME AMULAN

KIKUUBE


70

MUGISHA PETER

KISORO


71

BISOBORWA PETER

KITAGWENDA


72

KOMAKECH WILLIAM

KITGUM


73

MUHINDO BAZARWA  A.

KIRUHUURA


74

DEBELE PETER

KIRYANDONGO


75

NSUBUGA MAYANJA SAZIR (DR.)

KOBOKO


76

MUTATA BUGA (RTD CAPT.)

KOLE


77

LOGIRO NGOROK PETER

KOTIDO


78

KABUYE NIXON NUWAGABA

KUMI


79

KUMAKECH SALIM

KWANIA


80

BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM

KWEEN


81

KABOYO DAVID

KYANKWANZI


82

ASIIMWE GRACE KAKWENZA

KYEGEGWA


83

BWEBALE GUME APOLLO

KYENJOJO


84

DUMBA MOSES

KYOTERA


85

KIDEGA NABINSON JAMES

LAMWO


86

BATEGANA BAKALE SADIQ

LIRA


87

EGOLE LAWRENCE EMMY

LIRA CITY


88

LILIAN NAKAWESI

LUUKA


89

ROSE BIRUNGI

LUWERO


90

JUUKO KASIITA APOLLO

LWENGO


91

KAMWINE HELLEN CATHERINE

LYANTONDE


92

AKELLO ALICE OPIO

MADI-OKOLLO


93

WASHAKI AHAMAD

MANAFA


94

OYAA NAHORI AWUA

MARACHA


95

AKATUHEBWA ERIASTO

MASAKA


96

BAMWINE FRED

MASAKA CITY


97

KIRABIRA KOBUSINGE ROSE

MASINDI


98

SHILAKU JAMES

MAYUGE


99

NASIKE ASUMIN

MBALE


100

NAMAKANDA PAMELA WATUWA

MBALE CITY


101

MBETEGYERIZE GODFREY

MBARARA


102

MWESIGYE K. JAMES (RTD LT. COL.)

MBARARA CITY


103

NASIIMA ADDAH

MITOOMA


104

SSENTONGO HAMAN

MITYANA


105

KAYIZI ASANASIO

MOROTO


106

MODO DAVID

MOYO


107

BYABASAIJA M.  ROSEMARY

MPIGI


108

NYAKWERA MARY BAGUMA

MUBENDE


109

NABITAKA FATUMA NDISABA

MUKONO


110

ODONGO MILTON

NABILATUK


111

LABEJA BOB WILLIAMS

NAKAPIRIPIRIT


112

NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA

NAKASEKE


113

MUGANGA DAN

NAKASONGOLA


114

KAKOOZA KASUMBA YAHAYA (CAPT.)

NAMAYINGO


115

LUBEGA KADDUNABI ABUBAKER

NAMISINDWA


116

SEMPALA AMOS KIGOZI

NAMUTUMBA


117

KIGAI MOSES WAMOTO

NAPAK


118

ABAK ROBERT

NEBBI


119

ONORIA AMBROSE

NGORA


120

KAWAMARA RUHUGA MISHAC

NTOROKO


121

BAKUNDA GEORGE

NTUNGAMO


122

AKELLO EBONG AGNES

NWOYA


123

GORE GOFFIN

OBONGI


124

AKANY SUSAN

OMORO


125

OMARA CHRISTOPHER

OTUKE


126

AKULU JILIAN

OYAM


127

OKEE DUSMAN

PADER


128

TOKO SHUAIB

PAKWACH


129

MAYANJA FARIDAH MPIIMA

PALLISA


130

MUBIRU CHARLES

RAKAI


131

RWAKIFARI PETER K.

RUBANDA


132

NAKAMYA HARRIET

RUBIRIZI


133

MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA  B.

RUKIGA


134

KAGUTA AYEBAZIBWE DAN

RUKUNGIRI


135

TURYABAGYENYI EMMY  K.

RWAMPARA


136

WALUGEMBE RAMADHAN (RTD LT.)

SEMBABULE


137

MUGABI MARTIN

SERERE


138

KYERERE FRANK BESIGYE

SHEEMA


139

WABULE PATIENCE

SIRONKO


140

ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT

SOROTI


141

AJILONG B. MODESTAR

TEREGO


142

OWOLE NIXON

TORORO


143`

JUSTINE MBABAZI

WAKISO


144

ANGOLERE CAROLINE

YUMBE


145

KAJOYINGI ANDREW KIWANUKA

ZOMBO





DEPUTY RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS


SNO

NAMES

DISTRICT


1

ACHAM PROSCOVIA

ABIM

2

MUGWERI MOSES

ADJUMANI

3

AKWETEIREHO JONATHAN

AMOLATAR

4

KEDI RONALD ONGODIA

AMURIA

5

MODO AUGUSTINE

AMURU

6

AZABO MAHAD KASSIM

APAC

7

OCEN ROBERT

ARUA

8

NSEKO ANTHONY

BUGIRI

9

TIITWE RHONDAH KAGAAGA

BUIKWE

10

ICHOGOR CHARLES

BUKEDEA

11

ASABA DAVID

BUKOMANSIMBI

12

MUHANGUZI UMAR BAHANDE

BUNDIBUGYO

13

BATUUZE NAMARA LOY

BUSHENYI

14

TUSUUBIRA MATHEW

BUSIA

15

NAMAGOGWE HAJJARA

BUTALEJA

16

KIGONGO JUMA

BUVUMA

17

OREE TOM

GULU

18

TABAARO RICHARD

HOIMA

19

KATABAZI SEIF

IBANDA

20

OGALO BWIRE PAUL

IGANGA

21

TUSIIME GIDEON KASIISI

ISINGIRO

22

MUBIRU MIKE

JINJA

23

EPITU GADY

KAABONG

24

NUWAGIRA NICHOLAS

KABAROLE

25

AYIPO CLARE

KABERAMAIDO

26

NANYANZI SARAH

KALANGALA

27

BAKUNDA ABEL

KALUNGU

28

NDEGWE HAWA NAMUGENYI

KAMPALA CENTRAL

29

KATO DAUDA

KAMPALA KAWEMPE

30

MUKOOZA RONALD

KAMPALA MAKINDYE

31

BURORA HERBERT ANDERSON

KAMPALA NAKAWA

32

KABUNGA SENTAMU DANIEL

KAMPALA RUBAGA

33

KASADAH SARAH MWEBAZE

KAMULI

34

NYAKATEMBA REUBEN

KAMWENGE

35

GAD RUGAJU

KANUNGU

36

TWOYEM KENNETH CHEMONGES

KAPCHORWA

37

MASEREKA JOSHUA

KASESE

38

OKORI DENIS

KATAKWI

39

MUKOSE JAMES  M.

KAYUNGA

40

NANSHEMEZA CAROLINE  K.

KIBAALE

41

KEITA KAGABI DOREEN

KIBOGA

42

KAMUKAMA NICHOLAS KAINE

KIRUHUURA

43

MUHINDO MORIS

KISORO

44

KALEMA FRED

KITAGWENDA

45

KASUGGA AMULI KINTU

KITGUM

46

MPALANYI NAKONDE BOSSA

KWANIA

47

BAINGANA MARK

KYANKWANZI

48

ANKUNDA SHARON

KYEGEGWA

49

MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH

KYENJOJO

50

CHEMUTAI JAMES

LIRA

51

NALUBEGA MARIAM SEGUYA

LUWERO

52

KAGAIGA MIRIAM MUGISHA

LWENGO

53

OKWI GILBERT

MANAFA

54

TAREMWA ASPORO

MASAKA

55

TIBASIMA DOMINIC

MASINDI

56

MUBI JULIUS BLESSING

MAYUGE

57

WANSADHA MAFUMO ADONIA

MBALE

58

NTUMWA ISHA

MBARARA

59

TINKAMALIRWE KIIZA EVELYN

MITOOMA

60

NDIDDE YASIN

MITYANA

61

JONGA  JACOB

MOROTO

62

DALA SANON

MOYO

63

BASUUTA HELLEN NSEREKO

MPIGI

64

NAKAYE  KABONGE

MUBENDE

65

BWABYE  RICHARD

MUKONO

66

PULKOL HELLEN

NAKAPIRIPIRIT

67

KADDU JOHN (CAPT)

NAKASEKE

68

MBIGITI JONAH

NAMAYINGO

69

EMOKOL J.P. ONYANGO

NEBBI

70

BYARUGABA KANYAMAHANE ISIAH

NTUNGAMO

71

OKWARE EMMANUEL

PADER

72

DHIKUSOKA MAGID

PALLISA

73

MUHINDO MUTABAZI JUSTINE

RAKAI

74

BITARIHO FRANCIS

RUBIRIZI

75

WELIRE MARUAN

SEMBABULE

76

NABUKALU NUSURA

SIRONKO

77

KATENDE HUSSEIN KIBAZO

SOROTI

78

WERE YAHAYA

TORORO

79

NJUKI NOOR MBABALI HAJJI

WAKISO ENTEBBE

80

JEMBA MOSES

WAKISO KASANGATI

81

KAHONAWO ISAAC

WAKISO KIIRA

82

ADUNGET JACOB

PAKWACH

83

AKOT SUSAN MORO

KALAKI

84

MBABAZI TEOPISTA

KYOTERA

85

TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA

KITAGWENDA

86

ATIM GRACE OLEYOWIYA

NABILATUK

87

NAKATO ELSIE

KASANDA


SIGNED this …………….. day of …………….. in the year of our Lord Twenty Thousand Twenty One.


Yoweri Kaguta Museveni

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA



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