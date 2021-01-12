Sakwa dropped as Museveni reshuffles RDCs ahead of election
Tuesday January 12 2021
The embattled Jinja RDC, Mr Eric Sakwa has been dropped by President Museveni in the new reshuffle of Resident District Commissioners and their deputies two days to the general election.
“In Exercise of the Powers conferred on the President of Uganda by Articles 99 and 203 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda (as amended), I hereby, appoint the following persons as Resident District Commissioners and Deputy Resident District Commissioners, respectively,” Mr Museveni said in the Tuesday statement accompanying the list of new RDCs and their deputies.
In May last year, Mr Museveni ordered Mr Sakwa to step aside for two months, to allow proper investigations into the manslaughter charge against him.
Mr Sekwa, 38, was on April 24 last year, arrested and charged with manslaughter over the death of Charles Isanga, a businessman.
Mr Sakwa who was suspended last year has been replaced by Deborah Mwesigwa (Jinja District) and Rtd Maj David Matovu (Jinja City).
The senior presidential press secretary Don Wanyama confirmed the reshuffle.
Mr Museveni also appointed Ms Asumin Nasike, the deputy speaker of sironko district.
LIST OF NEW RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS
SNO
NAMES
DISTRICT
1
NAJJUMA JULIET SENKOOLE
ABIM
2
TABAN DATA PETER
ADJUMANI
3
ONYUK ANDREW
AGAGO
4
BARASA OGAJO SULEIMAN
ALEBTONG
5
NALONGO EVA KWESIGA
AMOLATAR
6
BWALATUM MICHEAL OKIRING
AMUDAT
7
EYAL LILLY
AMURIA
8
OCENG OSBORN
AMURU
9
NGABIRANO EMMY B.
APAC
10
AYIKOBUA FESTUS
ARUA
11
OROCHI MARTIN
ARUA CITY
12
CHESOL TOM
BUDAKA
13
WOPUWA GEORGE
BUDUDA
14
NYAKAHUMA GODFREY
BUGIRI
15
GULUME RICHARD BALYAINO
BUGWERI
16
AHARIKUNDIRA AFRICANO
BUHWEJU
17
KAGAAYI JANE FRANCIS
BUIKWE
18
OKISWA GEOFREY
BUKEDEA
19
SENKUNGU TEOPISTA
BUKOMANSIMBI
20
CHEROP ESTHER SOET
BUKWO
21
PAAK PETER PEX
BULAMBULI
22
BAHEBWA LONGINO
BULIISA
23
ASIIMWE AMOS BANGYI
BUNDIBUGYO
24
TIBEMANYA JOLLY
BUNYANGABU
25
ASIIMWE JANE MUHINDO
BUSHENYI
26
ACHILA JOHN ROBERTS REX
BUSIA
27
BAYOOLE STANLEY
BUTALEJA
28
LUBWAMA SULAIMAN
BUTAMBALA
29
MITALA EMMA
BUTEBO
30
TILUTYA GODFREY
BUVUMA
31
OGWANG ODYERO RICHARD
BUYENDE
32
ONYIK OGWAL BOSCO
DOKOLO
33
MBABAZI ROGERS
FORT PORTAL CITY
34
ASIIMWE STEVEN
GOMBA
35
ODONG STEPHEN LATEK
GULU
36
VACANT
GULU CITY
37
TUMWEBAZE YOSAM
HOIMA DISTRICT
38
KISEMBO ARAALI
HOIMA CITY
39
BASONGOKA MARY KAMADUKA
IBANDA
40
MATENDE THOMAS
IGANGA
41
MUHANGI HERBERT
ISINGIRO
42
MWESIGWA DEBORAH
JINJA DISTRICT
43
MATOVU DAVID (RTD. MAJOR)
JINJA CITY
44
OKIRYA CRIS MIKE
KAABONG
45
NANDINDA DARIUS
KABALE
46
AYESIGA JULIAN
KABAROLE
47
SEGAWA JIMMY EBIL
KABERAMAIDO
48
RUTERAHO LILIAN
KAGADI
49
KIKOOLA DANIEL
KAKUMIRO
50
KALIKWANI PAUL MWIDU
KALAKI
51
MUGUME APOLLO
KALANGALA
52
BILLY JANET MULINDWA
KALIRO
53
TUKAKIRIZA CALEB
KALUNGU
54
HUDU HUSSEIN
KAMPALA
55
MUTEMO ROBERT
KAMULI
56
MUCUNGUZI GEOFREY
KAMWENGE
57
SENGOOBA SEKANDI SHAFIQ
KANUNGU
58
KYEYUNE SSENYONJO
KAPELEBYONG
59
MAGUNDA GEORGE
KAPCHORWA
60
MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL
KARENGA
61
NAMULINDWA PHEOBE
KASANDA
62
WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.)
KASESE
63
EKOOM JOHN STEPHEN
KATAKWI
64
MADOI ELIJAH
KAYUNGA
65
SABIITI KASHAKA RUTH
KAZO
66
DEBORAH MBABAZI
KIBALE
67
SSEBYALA BADRU
KIBOGA
68
KIKOMEKO MWANAMWOIZA M.
KIBUKU
69
TUMUSIIME AMULAN
KIKUUBE
70
MUGISHA PETER
KISORO
71
BISOBORWA PETER
KITAGWENDA
72
KOMAKECH WILLIAM
KITGUM
73
MUHINDO BAZARWA A.
KIRUHUURA
74
DEBELE PETER
KIRYANDONGO
75
NSUBUGA MAYANJA SAZIR (DR.)
KOBOKO
76
MUTATA BUGA (RTD CAPT.)
KOLE
77
LOGIRO NGOROK PETER
KOTIDO
78
KABUYE NIXON NUWAGABA
KUMI
79
KUMAKECH SALIM
KWANIA
80
BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM
KWEEN
81
KABOYO DAVID
KYANKWANZI
82
ASIIMWE GRACE KAKWENZA
KYEGEGWA
83
BWEBALE GUME APOLLO
KYENJOJO
84
DUMBA MOSES
KYOTERA
85
KIDEGA NABINSON JAMES
LAMWO
86
BATEGANA BAKALE SADIQ
LIRA
87
EGOLE LAWRENCE EMMY
LIRA CITY
88
LILIAN NAKAWESI
LUUKA
89
ROSE BIRUNGI
LUWERO
90
JUUKO KASIITA APOLLO
LWENGO
91
KAMWINE HELLEN CATHERINE
LYANTONDE
92
AKELLO ALICE OPIO
MADI-OKOLLO
93
WASHAKI AHAMAD
MANAFA
94
OYAA NAHORI AWUA
MARACHA
95
AKATUHEBWA ERIASTO
MASAKA
96
BAMWINE FRED
MASAKA CITY
97
KIRABIRA KOBUSINGE ROSE
MASINDI
98
SHILAKU JAMES
MAYUGE
99
NASIKE ASUMIN
MBALE
100
NAMAKANDA PAMELA WATUWA
MBALE CITY
101
MBETEGYERIZE GODFREY
MBARARA
102
MWESIGYE K. JAMES (RTD LT. COL.)
MBARARA CITY
103
NASIIMA ADDAH
MITOOMA
104
SSENTONGO HAMAN
MITYANA
105
KAYIZI ASANASIO
MOROTO
106
MODO DAVID
MOYO
107
BYABASAIJA M. ROSEMARY
MPIGI
108
NYAKWERA MARY BAGUMA
MUBENDE
109
NABITAKA FATUMA NDISABA
MUKONO
110
ODONGO MILTON
NABILATUK
111
LABEJA BOB WILLIAMS
NAKAPIRIPIRIT
112
NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA
NAKASEKE
113
MUGANGA DAN
NAKASONGOLA
114
KAKOOZA KASUMBA YAHAYA (CAPT.)
NAMAYINGO
115
LUBEGA KADDUNABI ABUBAKER
NAMISINDWA
116
SEMPALA AMOS KIGOZI
NAMUTUMBA
117
KIGAI MOSES WAMOTO
NAPAK
118
ABAK ROBERT
NEBBI
119
ONORIA AMBROSE
NGORA
120
KAWAMARA RUHUGA MISHAC
NTOROKO
121
BAKUNDA GEORGE
NTUNGAMO
122
AKELLO EBONG AGNES
NWOYA
123
GORE GOFFIN
OBONGI
124
AKANY SUSAN
OMORO
125
OMARA CHRISTOPHER
OTUKE
126
AKULU JILIAN
OYAM
127
OKEE DUSMAN
PADER
128
TOKO SHUAIB
PAKWACH
129
MAYANJA FARIDAH MPIIMA
PALLISA
130
MUBIRU CHARLES
RAKAI
131
RWAKIFARI PETER K.
RUBANDA
132
NAKAMYA HARRIET
RUBIRIZI
133
MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA B.
RUKIGA
134
KAGUTA AYEBAZIBWE DAN
RUKUNGIRI
135
TURYABAGYENYI EMMY K.
RWAMPARA
136
WALUGEMBE RAMADHAN (RTD LT.)
SEMBABULE
137
MUGABI MARTIN
SERERE
138
KYERERE FRANK BESIGYE
SHEEMA
139
WABULE PATIENCE
SIRONKO
140
ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT
SOROTI
141
AJILONG B. MODESTAR
TEREGO
142
OWOLE NIXON
TORORO
143`
JUSTINE MBABAZI
WAKISO
144
ANGOLERE CAROLINE
YUMBE
145
KAJOYINGI ANDREW KIWANUKA
ZOMBO
DEPUTY RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS
SNO
NAMES
DISTRICT
1
ACHAM PROSCOVIA
ABIM
2
MUGWERI MOSES
ADJUMANI
3
AKWETEIREHO JONATHAN
AMOLATAR
4
KEDI RONALD ONGODIA
AMURIA
5
MODO AUGUSTINE
AMURU
6
AZABO MAHAD KASSIM
APAC
7
OCEN ROBERT
ARUA
8
NSEKO ANTHONY
BUGIRI
9
TIITWE RHONDAH KAGAAGA
BUIKWE
10
ICHOGOR CHARLES
BUKEDEA
11
ASABA DAVID
BUKOMANSIMBI
12
MUHANGUZI UMAR BAHANDE
BUNDIBUGYO
13
BATUUZE NAMARA LOY
BUSHENYI
14
TUSUUBIRA MATHEW
BUSIA
15
NAMAGOGWE HAJJARA
BUTALEJA
16
KIGONGO JUMA
BUVUMA
17
OREE TOM
GULU
18
TABAARO RICHARD
HOIMA
19
KATABAZI SEIF
IBANDA
20
OGALO BWIRE PAUL
IGANGA
21
TUSIIME GIDEON KASIISI
ISINGIRO
22
MUBIRU MIKE
JINJA
23
EPITU GADY
KAABONG
24
NUWAGIRA NICHOLAS
KABAROLE
25
AYIPO CLARE
KABERAMAIDO
26
NANYANZI SARAH
KALANGALA
27
BAKUNDA ABEL
KALUNGU
28
NDEGWE HAWA NAMUGENYI
KAMPALA CENTRAL
29
KATO DAUDA
KAMPALA KAWEMPE
30
MUKOOZA RONALD
KAMPALA MAKINDYE
31
BURORA HERBERT ANDERSON
KAMPALA NAKAWA
32
KABUNGA SENTAMU DANIEL
KAMPALA RUBAGA
33
KASADAH SARAH MWEBAZE
KAMULI
34
NYAKATEMBA REUBEN
KAMWENGE
35
GAD RUGAJU
KANUNGU
36
TWOYEM KENNETH CHEMONGES
KAPCHORWA
37
MASEREKA JOSHUA
KASESE
38
OKORI DENIS
KATAKWI
39
MUKOSE JAMES M.
KAYUNGA
40
NANSHEMEZA CAROLINE K.
KIBAALE
41
KEITA KAGABI DOREEN
KIBOGA
42
KAMUKAMA NICHOLAS KAINE
KIRUHUURA
43
MUHINDO MORIS
KISORO
44
KALEMA FRED
KITAGWENDA
45
KASUGGA AMULI KINTU
KITGUM
46
MPALANYI NAKONDE BOSSA
KWANIA
47
BAINGANA MARK
KYANKWANZI
48
ANKUNDA SHARON
KYEGEGWA
49
MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH
KYENJOJO
50
CHEMUTAI JAMES
LIRA
51
NALUBEGA MARIAM SEGUYA
LUWERO
52
KAGAIGA MIRIAM MUGISHA
LWENGO
53
OKWI GILBERT
MANAFA
54
TAREMWA ASPORO
MASAKA
55
TIBASIMA DOMINIC
MASINDI
56
MUBI JULIUS BLESSING
MAYUGE
57
WANSADHA MAFUMO ADONIA
MBALE
58
NTUMWA ISHA
MBARARA
59
TINKAMALIRWE KIIZA EVELYN
MITOOMA
60
NDIDDE YASIN
MITYANA
61
JONGA JACOB
MOROTO
62
DALA SANON
MOYO
63
BASUUTA HELLEN NSEREKO
MPIGI
64
NAKAYE KABONGE
MUBENDE
65
BWABYE RICHARD
MUKONO
66
PULKOL HELLEN
NAKAPIRIPIRIT
67
KADDU JOHN (CAPT)
NAKASEKE
68
MBIGITI JONAH
NAMAYINGO
69
EMOKOL J.P. ONYANGO
NEBBI
70
BYARUGABA KANYAMAHANE ISIAH
NTUNGAMO
71
OKWARE EMMANUEL
PADER
72
DHIKUSOKA MAGID
PALLISA
73
MUHINDO MUTABAZI JUSTINE
RAKAI
74
BITARIHO FRANCIS
RUBIRIZI
75
WELIRE MARUAN
SEMBABULE
76
NABUKALU NUSURA
SIRONKO
77
KATENDE HUSSEIN KIBAZO
SOROTI
78
WERE YAHAYA
TORORO
79
NJUKI NOOR MBABALI HAJJI
WAKISO ENTEBBE
80
JEMBA MOSES
WAKISO KASANGATI
81
KAHONAWO ISAAC
WAKISO KIIRA
82
ADUNGET JACOB
PAKWACH
83
AKOT SUSAN MORO
KALAKI
84
MBABAZI TEOPISTA
KYOTERA
85
TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA
KITAGWENDA
86
ATIM GRACE OLEYOWIYA
NABILATUK
87
NAKATO ELSIE
KASANDA
SIGNED this …………….. day of …………….. in the year of our Lord Twenty Thousand Twenty One.
Yoweri Kaguta Museveni
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA