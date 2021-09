MUBS releases 2021 graduation list

By Our Reporter More by this Author

Makerere University Business School (MUBS) has released the list of graduands for its 15th Graduation Ceremony that will be held virtually on October 1, 2021 from 8:30am to 12pm. The provisional list is attached below:

DIPLOMA IN ACCOUNTING AND FINANCE

AASA Florence (Ms)

ABAASA Brenda

ABWAPUS Hellen Florence (Ms)

ACIROCAN Phiona (Ms)

Advertisement

ADONG Nancy Akera (Ms)

AGABA Ritah (Ms)

AGABA Sarah (Ms)

AHIMAISIBWE Boaz

AHIYANYIHIRE Shillah (Ms)

AHUMUZA Mark

AHURIRA Disan

AINEAMAANI Shillah (Ms)

AINEBYONA Joshua

AINEMBABAZI Precious (Ms)

AINEMBABAZI Shillar (Ms)

AINOMUGISHA Mercy (Ms)

AKAMPURIRA Rabecca (Ms)

AKAMUMPA Hildah (Ms)

AKELLO Janepher (Ms)

AKELLO Sarah Odongo (Ms)

AKITE Shakina (Ms)

AKOU Luise Hope (Ms)

ALINAITWE Joel Ndema

ALOBO Angella Kenzie (Ms)

AMBASIZA Esther (Ms)

AMITO Lydia (Ms)

AMONG Fatuma (Ms)

AMONO Patience (Ms)

AMPAIRE Rabecca (Ms)

AMPEIRE Yvonne (Ms)

AMPURIRE Sylivia (Ms)

AMUMPAIRE Victor

AMUNAUN James

AMUTUHAIRE Brenda (Ms)

AMUTUHAIRE Claire (Ms)

ANENA Awok Susan (Ms)

ANIENDE Lucia Malesh (Ms)

ANKUNDA Precious

ARINAITWE Agnes (Ms)

ARINAITWE Darious (Mr)

AROMORACH Gisma

ARYEMO Jenneth (Ms)

ASIIMWE Dickson (Mr)

ASIIMWE Flavia (Ms)

ASIIMWE George

ASIIMWE Lilian (Ms)

ASIIMWE Martin Mujuni

ASIIMWE Shallot (Ms)

ASIO Evelyn (Ms)

ATUGONZA Kimuli Mercy (Ms)

ATUHAIRE Lahab

ATUHURA Barbara (Ms)

ATUMANYE Roline (Ms)

ATUSIIMIRE Privah (Ms)

AULA Joseph Dickens

AYEBARE Derrick

AYEBARE Fortunate (Ms)

AYESIGAMUKAMA Andrew

BABIRYE Rachael (Ms)

BALONDE Abdu

BARIGYE Aggrey

BASHABIRE Damari (Ms)

BAUSUMO Abraham Addiso

BEGIRA Jackline (Ms)

BESIGYE James

BIZIMA Derick

BUYONDO Muhammud

BWONGERERWA Josephat

BYAMUKAMA Seith

BYARUGABA Mike

EBUKU Samuel

EMONGOLUK Stanley

ENDAGANO Colnelious

ERYOINE Alexander

GALUSHA Joel

GUMISIRIZA Vicent

HAFASHIMANA Samuel

HYEROBA Dan

ILEMUKORIT Mary Margare (Ms)

IRANKUNDA Fortunate (Ms)

JOY Immaculate (Ms)

JUAN Irene (Ms)

KABAROKOZI Julian (Ms)

KABASEKE Juliet Yunia (Ms)

KABAZARWE Naume (Ms)

KABIKAIZE Bosco

KABUGO Michael

KABUNGA George

KAHIMA Patson

KAKAI Annet (Ms)

KAKAI Mary (Ms)

KAKAYI Della (Ms)

KAKOOZA Wilson

KAMUGISHA Benard

KAMUSIIME Evas (Ms)

KAMWIINE Miria

KANKIRIHO Wycliff

KANSIIME Gloria (Ms)

KANSIIME Grace (Ms)

KANYESIGYE Provia (Ms)

KANYESIGYE Shallon (Ms)

KANYUNYUZI Ivy Mary (Ms)

KARUNGI Hellen (Ms)

KASASIRA Charles

KATUSHABE Racheal (Ms)

KATUSIIME Natharia (Ms)

KATWAZA Chrispus

KATWIJUKYE Gerald

KAWALA Viola (Ms)

KAYONGA Wilberforce

KEBIRUNGI Pricilla (Ms)

KEDI Patrick

KEMIGISHA Shakirah (Ms)

KEMIREMBE Scovia (Ms)

KIBALAMA Muwanguzi Mark

KIIZZA Frank Innocent

KIKOBYE Martha (Ms)

KINTU Andrew

KISHERO Buyi

KITEBE Paul

KIZITO Martin

KIZITO Vincent

KOBUSINGYE Barbara (Ms)

KUSIIMA Beatrice (Ms)

KUSIIMA Nicholas

KYAMPIIRE Medius (Ms)

KYEYUNE Haruna

KYOMUGISHA Ritah (Ms)

KYOMUHENDO Marion (Ms)

KYOMWOGEZI Naome (Ms)

LOGOSE Faith (Ms)

LUMALA Enock

MAGORO Juliet (Ms)

MAKUZA Kevin

MANIGARUHANGA Peter

MASEREKA Eric

MBABAZI Doreen (Ms)

MBAJJA Eric

MBATUDDE Cissy (Ms)

MBUSA Wiziley

MERYLYN Namirimwe (Ms)

MILA Joshua

MIREMBE Enoch

MUGABE Robert

MUGALA Zainabu (Ms)

MUGAYA Alex

MUGUME Brian

MUHEREZA Ivan

MUHINDO Sharif

MUHOOZI Ronald

MUHUMUZA Raymond

MUHWEZI Kennedy Bob

MUHWEZI Shamira (Ms)

MUJUNI Benjamin

MUKAMBA Ismail

MUKASA Andrew

MUKISA Valeria Kitandwe (Ms)

MUKUNDE Evelyne (Ms)

MUSIIMENTA Juliet (Ms)

MUSIMENTA Rehemah (Ms)

MUTEBI Isaac

MUTUNZI Ronald

MWENDA Baraka

MWESIGWA Joshua

NABAASA Lawrence

NABAKOOZA Fatia (Ms)

NABIRUKA Sandra Mary (Ms)

NABIRYE Josephine (Ms)

NABUKENYA Chrsitine (Ms)

NABUKWASI Nuriat (Ms)

NABUKWASI Sharon (Ms)

NABULIME Christine (Ms)

NABUMBA Ruth Hope (Ms)

NABWIRE Jackline (Ms)

NAGABA Ambrose Kodi

NAGASHA Clare (Ms)

NAGUJJA Zulaika (Ms)

NAIJUKA Aisha (Ms)

NAKABIITO Agnes (Ms)

NAKABIRA Florence (Ms)

NAKABIRA Milly (Ms)

NAKABUYE Joan (Ms)

NAKALEMBA Daphine (Ms)

NAKATO Zainab (Ms)

NAKAVUMA Sophia (Ms)

NAKAYIMA Joan (Ms)

NAKAZIBWE Jovia (Ms)

NALUBEGA Monica (Ms)

NALUMU Saphiah (Ms)

NALUYIMA Racheal Jacklin (Ms)

NALWEYISO Joyce (Ms)

NAMANYA Faith (Ms)

NAMARA Natasah (Ms)

NAMBALIRWA Margret (Ms)

NAMBOGGA Susan (Ms)

NAMPA Pauline (Ms)

NAMUGWANYA Doreen (Ms)

NAMUJUZI Carolyne (Ms)

NAMULONDO Shamirah (Ms)

NAMULONDO Tahiyaatu (Ms)

NAMWASE Phiona (Ms)

NAMYALO Barbara (Ms)

NANGOBI Brenda (Ms)

NANGOBI Sheilah (Ms)

NANKANJA Catherine (Ms)

NANSAMBA Grace (Ms)

NANYAMA Benna Ricah (Ms)

NANYONGA Christine (Ms)

NANYONJO Evelyn (Ms)

NANYONJO Recheal (Ms)

NATUKUNDA Brenda (Ms)

NATUMANYA Joshua

NATWETA Layola (Ms)

NATWONGYERA Mathias

NAWATTI Mercy (Ms)

NAZZIWA Lyton Maggie (Ms)

NAZZIWA Olivia (Ms)

NDYOMUGABE Ivan

NICE Paul

NINSIIMA Annitah (Ms)

NINSIIMA Isabella N (Ms)

NINSIIMA Prossy (Ms)

NIWAMANYA Ronald

NIWAMANYA Sezi

NIYONSHUTI Yona

NKWANZI Promise (Ms)

NSIMBE Jonathan

NSIMENTA Marion (Ms)

NTONO Lilian (Ms)

NTUNGIRE Colleb

NTWALI Marvin

NUWAGABA Amon

NUWAMANYA Godfrey

NUWASIIMA Rakeli (Ms)

NYANGOMA Prisca (Ms)

NYATHO Sharon (Ms)

NYONGESA Douglas

OBITA Gabriella (Ms)

OBOKE Samuel Delcano

OKALANG Edwin

OKAO Deus

OKIRIA Amos

OKIROR Noah

OMARA Jimmy

OPUA Moses

OROMCAN Gilbert

SEMAKALU Keneth

SEMAKULA Ibrahim

SENFUKA Charles

SSEKANDI Fahami

SSEMUWEMBA John

SSENDAGO Ivan Ian

TAIKA Paul

TERU Asia (Ms)

TIBESIGWA Dickson

TIBITA Angella Juliet (Ms)

TINO Christine (Ms)

TUGUME Soul

TUGUMISIRE Lillian (Ms)

TUKAMUSHABA Marion (Ms)

TUMAZIRWE Adrine

TUMUSIIME Emmanuel

TUMUSIIME Moris

TUMUSIIME Stephania

TUMWEBAZE Yosam

TUMWESIGYE Anderson

TURIHOHABWE Nicholus

TURYAMUREEBA Joshua

TURYASINGURA Olivias (Ms)

TURYASINGURA Patience (Ms)

TUSABE Caroline (Ms)

TUSIIME Joshua

TUSIIMIREMUKAMA Billy

TUSINGWIIRE Joan (Ms)

TWAZAGYE Onesmus

TWINOBUSIINGYE Abia

TWINOMUGISHA James

TYABA Abdul Karim

UWINEZA Elizabeth (Ms)

WAAKO Reagan

WABWIRE Eric Titus

WABWIRE Pascal Francis

WAFUBA Emmanuel

WAISWA Rahim

WAMPAMBA Richard

WANYENZE Catherine (Ms)

ZAHARA Hassan (Ms)

ZAWEDDE Ruth (Ms)

DIPLOMA IN PROCUREMENT & LOGISTICS MGT

ADOA Joshua

AHEISIBWE Brenda (Ms)

AKAMUMPA Hildah (Ms)

AKAREUT Faustine (Ms)

ALUPO Keletesia (Ms)

ANGEE Jolly Lillian (Ms)

ARIOKOT Faith Patience (Ms)

ASIIMWE Ricklean (Ms)

ATARI Jacob Nancy Ceasar

ATIM Belinda Moureen (Ms)

ATONO Tezira (Ms)

ATUHAIRE Clemensia (Ms)

AWORI Kevin (Ms)

AYESIZA Brenda (Ms)

BABIRYE Flavia (Ms)

BARASA Emmaunel

BARIYANGA Sharon (Ms)

BAUNDA Deborah (Ms)

BENJAMIN Samson

BIRUNGI Marion (Ms)

BIRYETEGA Shamim (Ms)

BIRYOMUNKORA Bright

BULYAABA P Christine (Ms)

BWAYO Joram

EKILU John

FAIDHA Zam (Ms)

FRANK Gumisiriza

GOGORA Wilson Minjo

HAJEBE Mutwalibi (Ms)

KAFUKO Joan (Ms)

KAJUMBA Hellen (Ms)

KAKOOZA Ronald

KALEMA Edwin Isaac

KAMUSIIME Albert

KATUGUME Colleb

KAWOOYA Shifa (Ms)

KISUULE Francis Reagan

KWEZI Vincent

KYOMUGISHA Peninah (Ms)

KYOMUHENDO Irene Bwala (Ms)

LAMWAKA Christine (Ms)

LUBEGA Rosco

LUBWAMA Brian

MAGADA Swizen Ian

MARIAM Nantale (Ms)

MATOVU Edmund Junior

MBATUDDE Sandra (Ms)

MIREMBE Doreen (Ms)

MPUBANI Kennedy Munulo

MUBUUKE Rogers

MUJUNGU Bright

MUKIZA Benjamin

MULINDWA Isaac

MUSIIMIRE Agnes (Ms)

MUTAMBA Josephine (Ms)

MUTANDA Kassim

MUWONGE Siima Cynthia (Ms)

NABUUSO Margret (Ms)

NABWIRE Anyogoi Susan (Ms)

NAGADYA N Dorothy (Ms)

NAHWERA Lauben

NAKABUUBI Aisha (Ms)

NAKATO Carol Nassolo (Ms)

NAKIGOZI Brenda (Ms)

NALUKWAGO Annet Sylivia (Ms)

NAMATA Victoria (Ms)

NAMUBIRU Florence (Ms)

NAMUGAYA Peruth (Ms)

NANDAGO Mariam (Ms)

NANGIRA Daniel

NANONO Asia (Ms)

NASSIMBWA Yvonne (Ms)

NASSOLO Robinah Fortunate (Ms)

NAULA Petra (Ms)

NOWANGYE Goodmax

NUWAMANYA Denis

OBWOGO John

ODONGO James

OKELLO Henry

OKELLO Lakot Caroline (Ms)

OKELLO Robert

OLOWO Silver Kapurie

OUCHI Maurine (Ms)

PIMER Hope (Ms)

RWEHURURU Barnabas

SEMPALA Ronald James

SSEKAMATTE Andrew

SSOZI Henry

TAIKA Brian

TASHOBYA Bujeme Enos

TUKAHEEBWA Mackbeth

TUMUKUNDE Molly (Ms)

TUSINGWIRE Earl Joshua

TWINOMUGISHA Precious (Ms)

WATSEMBA Mary (Ms)

YUGGO Kaps Ahmed

DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP –MUBS MAIN CAMPUS

AKOL Sharon (Ms)

AMODING Isabella (Ms)

ATUKWASE Johnan

ATWINE Aggrey

BAHATI Joseph

BITATULE Jackline (Ms)

BUTARAGAZA Warren

ELUNGAT Grace Napthal (Ms)

KAKAI Sharon (Ms)

KAYENY Mercy (Ms)

KOBUSINGE Esther

KYATUHAIRE Benlight

MPOZA Alex

MUKIIBI Ivan

MUSUGUYA Priscilla (Ms)

NAKAMATTE Racheal (Ms)

NANSUBUGA Sarah (Ms)

NANYIJUKA Sharon (Ms)

NDANDA John Baptist

OBOTH Francis

ORIONO Nathan

TUKAMUSHABA Jastus

OCHOM Brian

DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP LUZIRA

ABELE Asuman

BWANGA Tadeo

BYARUHANGA Robert

EJONU Emmanuel

GUMISIRIZA Ambrose

GWEYAMBADDE Gabriel

JJUUKO Michael Geralds

KALULU Siraje Waiswa

KATONGOLE Stephen

KIBIRIGE Richard

KIMBUGWE Rogers Mubiru

KINSUKUMA Kasani

KWANUSU Peter

KWEMBA John Emmanuel

LUBWAMA Levi

LUJJUMBA Peter

LUSONZI Joram Hannington

MUKULU Alfunsi

MUKWAYA Godfrey

MULINDWA Edward

MUSINGUZI David

NDUHUKIRE Atanazio

NINSIIMA James

NIRAGIRE Geresem

OCAIGIU Phillips

OKELLO Emmanuel

OKELLO Mike

OKIROR John Bosco

OKISE John

OKURUT Stephen Okalebo

OPIRA George

OTWAL John

OUMA Geoffrey

OUMA M Silas

SOITA Gregory

TURYAREEBA James

VIVID Tom

WALAKIRA Lawrence

WASSWA Henry Waggala

DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION

ABARU Felister

ABDUL Hamid Omar

ABDULHAYI Issa Alli

ABDULLAHI Hakim

ABIKO Miltred (Ms)

ABITO Marion Claudia (Ms)

ABUBA Betty (Ms)

ABUZE Recheal (Ms)

ACERO Esther (Ms)

ACHALA Winnie (Ms)

ACHIDRI Safi (Ms)

ACHIPA Agnes (Ms)

ADEBASIKU Justine (Ms)

ADEKE Winnie (Ms)

ADIKINI Evaline (Ms)

ADIRU Asunta (Ms)

ADIRU Loice (Ms)

ADONGO Karizima Inzikuru (Ms)

ADRIKO Hillary

ADRIKO Kennedy

ADURA Edrine (Ms)

AGABA Aban

AGABA Jonan

AGABA Pius

AGAHOZO Pamela (Ms)

AGIRAMUKAMA Christopher

AGONDEZE Lucia (Ms)

AGUTI Esther (Ms)

AGUTI Florence (Ms)

AGWANG Isabel (Ms)

AGWANG Susan (Ms)

AHABWE Alison (Ms)

AHIMBISIBWE Cephas

AHIMBISIBWE Ivan

AIJUKA Justine (Ms)

AINAMANI Edgar

AINE Bright

AINEBYOONA Marion (Ms)

AINEMBABAZI Anthony

AINEMBABAZI Irene (Ms)

AINEMBABAZI Moderate (Ms)

AINEMBABAZI Praise (Ms)

AINEOMUGISHA Brian

AINOMUGISAA Doreen (Ms)

AINOMUGISHA Prudence (Ms)

AISO Hellen (Ms)

AJAMBO Connie (Ms)

AKAMBAMU Samson

AKAMPURIRA Colleb

AKAMPURIRA Martin

AKANDINDA Noreen (Ms)

AKANKUNDA Stella (Ms)

AKANKWATSA Raymond

AKATUHURIRA Linda (Ms)

AKATUHWERA R. Thomas

AKECH Brenda Concy (Ms)

AKELLO Jeniffer (Ms)

AKELLO Sharon (Ms)

AKENA Francis Xavier

AKIDING Esther (Ms)

AKIIKI Mustafa

AKIROR Evelyn (Ms)

AKRAM Naima (Ms)

AKUMA Boniface

AKUNDWE JOSEPH

AKURUT Ruth (Ms)

ALASOW Hassan Muhumed

ALEDRA Bosco

ALENG Irene (Ms)

ALESI Fiona (Ms)

ALIGO Jeofrew Andrew

ALISON Lemeri Francis

ALLELUYA Brian

ALUPO Agnes (Ms)

AMANIYO Viola (Ms)

AMANYA Brender (Ms)

AMASE Florence (Ms)

AMATIYO Flavia (Ms)

AMBAYO Mariano

AMIYA Yunes (Ms)

AMONG Dorothy (Ms)

AMONGIN Sarah (Ms)

AMPAIRE Edidah (Ms)

AMPEIRE Justine (Ms)

AMPUMUZA Robinah (Ms)

AMPURIIRE Ronald

AMUGE Frances

AMULE Bernadeter (Ms)

AMUMPEIRE Phionah (Ms)

AMUTUHAIRE Jackline (Ms)

AMVIKO Juddy (Ms)

ANDORUTI Lawrence

ANDRODRI Jerome

ANENA Sheila (Ms)

ANGELA Angella Veronica (Ms)

ANGUCIA Julliet (Ms)

ANGUYO Kennedy

ANGUZU Kizito

ANIKURU Victoria (Ms)

ANKUNDA Shallot (Ms)

ANYAIT Scovia (Ms)

ANYANGO Hellen (Ms)

ANYANGO Martha (Ms)

ANYIETH Makol Garang

ARAYO Moureen Patience (Ms)

ARINAITWE Saul

ARINDA Ronah(Ms)

ARINDA Vicky (Ms)

ASABITI Josephine (Ms)

ASARA Brenda (Ms)

ASASIRA Mercy (Ms)

ASEDRIGA Robert

ASEKENYE Ruth (Ms)

ASERU Annet (Ms)

ASERU Lillian (Ms)

ASHABA Racheal

ASIBAZUYO Christine (Ms)

ASIBAZUYO Fiona (Ms)

ASIBAZUYO Gracious (Ms)

ASIIMIRWE Yvonne (Ms)

ASIIMWE Becky (Ms)

ASIIMWE Connie Daisy (Ms)

ATENY Peter Mach

ATHIENO Josephine (Ms)

ATIM Destine (Ms)

ATIMAKU Topista (Ms)

ATIZUYO Loyce (Ms)

ATOME Rhona (Ms)

ATUHAIRE Anita (Ms)

ATUHAIRE Eboney

ATUHAIRE Faith (Ms)

ATUHAIRE Jeska (Ms)

ATUHAIRE Medrine (Ms)

ATUHAIRE Noume (Ms)

ATUHAIRE Phionah

ATUHAIRE Phionah (Ms)

ATUHAIRWE Specioza (Ms)

ATUHE Lehemah (Ms)

ATUHEIRE Moses

ATUHIRE Vincent

ATUHURRA M Flavia (Ms)

ATUKO Florence (Ms)

ATURINDA Agatha (Ms)

ATURINDA Allon

ATWIKIRIZE Charity (Ms)

AUMA Gloria (Ms)

AUMA Grace (Ms)

AVAKO Hanifa (Ms)

AVAKO Harriet (Ms)

AWEKONIMUNGU Caroline (Ms)

AWINO Sarah Juliet (Ms)

AWOR Doreen (Ms)

AWOR Jonofifa (Ms)

AWUNGUNIKI Nancy (Ms)

AYEBAZIBWE Catherine (Ms)

AYEBAZIBWE Scarlet (Ms)

AYEKUNDIRE PEACE (Ms)

AYIKORU Diana (Ms)

AYIO Esther Frida (Ms)

AYO Winnie (Ms)

BABIRYE Babra (Ms)

BABIRYE Faith (Ms)

BABONA Nzayi (Ms)

BAGAAYA Florence (Ms)

BAGARUKAYO Moureen (Ms)

BAGAYA Joyce (Ms)

BAGONZA Stella (Ms)

BAINOMUKAMA Patience (Ms)

BAKOKO Karriet (Ms)

BALIRAINE Wycliff

BALUKA Christine (Ms)

BALYANANGO Emmanuel

BAMANIRIZA Ritah (Ms)

BAMWESIGYE Derrick

BARAKA Benjamin

BARAKA Cosmas Godfrey

BARIKE Saidi (Ms)

BASHOGA Priscillar (Ms)

BASOOMA Proscovia (Ms)

BATUNGIRE Dedan

BAYIGA Doreen (Ms)

BETI John Silla

BIBIAN Monday

BIDAL James

BIDAL Stephen

BIIRA Doreen (Ms)

BIRIBAWA Apophia (Ms)

BIRUNGI Phionah (Ms)

BIYIKUNYINGA Joan (Ms)

BLACK Yoweri

BONABANA Reginah (Ms)

BUDHUGO Ayub

BUKENYA Faluku

BUKIRWA Dinah (Ms)

BUSINGE Raymond

BUSINGYE Audrey (Ms)

BUTI Bryan

BUTOTO Clare Wabule (Ms)

BWIRE Ben

BYARUHANGA Ivan

BYARUHANGA Livingstone

CHAKU Ceasar Godwin

CHEMUTAI Sarah (Ms)

CHEROTICH Sandra (Ms)

CIRIGA Siraji

CLAIRE Nakitende (Ms)

CLARA Rose Dominic (Ms)

COLLIN Mark Ntege

CONDITION Catherine Santo Gaga

DATA Anthony

DHIKUSOOKA Samuel

DIRIA Namusisi Stella (Ms)

DRAKURU Paula (Ms)

DRALERU Frida (Ms)

DRALERU Rosemary (Ms)

DRATERU Lydia (Ms)

DRICIRU Gloria (Ms)

DRICIRU Medina (Ms)

DRICIRU Scovia (Ms)

DRICIRU Stella (Ms)

DROMA Santino

DUSABE Lamona (Ms)

DUSMAN Victoria Friday (Ms)

DUT Majak Aleek Deng

EBIACU Gerald

ECONI Samuel

EDUKI N Damaris

EFIA Geofrey

EGANYU Patrick

EJAIJUWAI Emmanuel

ELABU Ignatius Loyola

ELUKU Joseph

ELYASA Isiko

EMIRU Arnold

EMMANUEL Monday Taratio

EMOJONG Opacha Micheal

ETENGU James Wamala

ETONIA Mercy Bridget (Ms)

EYOTARU Emily (Ms)

EZAMA Daniel

EZAMA Fred

FADIA Harriet (Ms)

FAIDA Grace (Ms)

FENI Max

GAMISHA Winnie (Ms)

GANDA Bushira (Ms)

GATLUAK Mathew

GERIGA Henry

GIDONGO Sezi

GIDONGO Wilberforce

GIRE Unia Lomoro (Ms)

GIUMI Keneth

GOVULE Kennedy

GULAALE Dorothy (Ms)

GUMA Aaron

GUMALI Jenipher (Ms)

GUMISIRIZA John

HAKIZA Aggrey

HIGENYI Benard

IGOMBE Nicholas

IGOYO Viola (Ms)

IKOO Edmund Felix

IMMAN Damian

INDA Regina (Ms)

INGABIRE Chantal (Ms)

INGABIRE Valentine (Ms)

INZIKURU Kalsum (Ms)

ISABIRYE Joel

ISWAPU Maimuna (Ms)

ITEMU Hellen Beatrice (Ms)

JOSHUA John Noah

Juan Sarah KENYI (Ms)

JURU Robina Logonda (Ms)

JUWANI Lilian (Ms)

KAANYI Babra (Ms)

KABANG Naome Moses

KABASHAMBO Rebeccah (Ms)

KABAYAGA Annet (Ms)

KABUGO David

KABWAMA Yahaya

KADOGO Tairi (Ms)

KAGOYA Nassimu (Ms)

KAGOYA Zaic (Ms)

KAGOYA Zula (Ms)

KAIJUKA Derrick

KAINZA Esther (Ms)

KAINZA Perinah (Ms)

KAIRANIA Marvin

KAKAIRE Bakali

KAKAIRE Fredrick

KAKULA Sowedi

KAKURU Abia

KALEMBE Olivia (Ms)

KALEMBE Suzan (Ms)

KALULU Shamimu (Ms)

KALYESUBULA John

KAMALI Solomon

KAMBARARA Kellen (Ms)

KAMBEDHA Brenda (Ms)

KAMPURIRE MELLON

KAMWIINE Phionah (Ms)

KAMWINE Juliet (Ms)

KAMYA Joseph

KANA Oliver (Ms)

KANANURA John

KANDIHO Wilson

KANDONGHOLE Kasimu

KANGAIHWA Ivan

KANIA Charity (Ms)

KANKUNDA Erina (Ms)

KANSIIME Deborah (Ms)

KANYESIGYE Fred

KANYESIGYE Marcellinius (Ms)

KARUHANGA Edward

KARUNGA Patience (Ms)

KASAJJA Ivan

KASALIRWE Travis Joseph

KASANGAKI Dorice (Ms)

KASEEWA Joy (Ms)

KASIBANTE Marvin

KATAMBA Shamim (Ms)

KATENDE Alvin

KATEREGA Mohammed

KATO Arnold Alex

KATO Solomon

KATO Sowedi

KATONGOLE Haruna

KATULA Twaisir

KATUMARWE Roreen

KATUSHABE Grace (Ms)

KATUSIIME Shielah (Ms)

KATWERE Tonny

KATWINE Geofrey

KAUMA Annet (Ms)

KAYAGA Brenda Martha (Ms)

KAYAGA Sharon (Ms)

KAYAMBI Junior

KAYESU Melab (Ms)

KAYESU Shallot (Ms)

KAYONGO Steven

KEERA Dharmalie (Ms)

KEITETSI Dorah

KEMANZI Josephine (Ms)

KEMBABAZI Adrine (Ms)

KEMBABAZI Marion (Ms)

KEMBABAZI Monica (Ms)

KEMBABAZI Sheillah (Ms)

KEMBAJJU Carol (Ms)

KEMIGABO Mackline (Ms)

KENEEMA Janepher (Ms)

KENTWIGA Claire (Ms)

KENYI Isaac Louis Lasuba

KHABUYA Jude Hope (Ms)

KHAITSA Taise (Ms)

KHAMUKA Joyce (Ms)

KHASALAMWA Abey C

KIBOMA Kevin

KIBWIKA Farouk

KIBWIKA Ronald

KIDEGA Solomon

KIDEN Betty (Ms)

KIIRYA Nelson

KIIZA Brazio

KIIZA Rose (Ms)

KILAMA Patrick

KINTU Shafiki

KINTU Sifa

KIPTOO Sammy

KIRAGE Martha (Ms)

KIRUNDA Moses

KISAKYE Angella (Ms)

KISAKYE Deborah (Ms)

KISAKYE JOSHUA

KISAKYE Peter

KISAKYE Rebecca (Ms)

KISITU Jacob

KITIMBO Mariam (Ms)

KIVUMBI Ibrahim

KIZITO Stephen

KIZZA Geofrey

KIZZA Nakiromo Phiona (Ms)

KOBUSINGE Patricia (Ms)

KOJOKI Sharron Aliga (Ms)

KOMUGISHA Innocent

KOMUGISHA Victor

KOMUJUNI Provia (Ms)

KONGAI Catherine (Ms)

KUSARIRA Violah (Ms)

KUSIIMA Mable (Ms)

KWANJE Isaac Wilson

KWEMBOI Ian

KWOSHABA Hildah (Ms)

KYAMWINE Maureen (Ms)

KYANJO Shafic

KYARIKUNDA Phionah (Ms)

KYARIMPA Stella (Ms)

KYARISIIMA Daphine (Ms)

KYARISIIMA Racheal (Ms)

KYARISIIMA Racheal (Ms)

KYEYUNE Ronald

KYOHAIRWE Winnie (Ms)

KYOKUSIIMA Gift (Ms)

KYOMUGASHO Doreen (Ms)

KYOMUHANGI Teddy (Ms)

KYOSIIMIRE Reachel (Ms)

LAKER Harriet (Ms)

LEJORUKU Patrick

LEKI Oscar

LEKURU Irene (Ms)

LEKURU Leah (Ms)

LEMATIA Ivan

LEMI Nelson

LENIA Babra (Ms)

LENIA Dorothy (Ms)

LENIRU Spencer

LETARU Nancy (Ms)

LETI Alex

LIKIYA Mary Amos

LIMIO Jackline (Ms)

LOGOSE Zainabu (Ms)

LOKUYU Tabu Justine (Ms)

LUBANGA Jauhar Ali

LUBWAMA Faith Nalubwama (Ms)

LUDIA Bilal Matayo Ware

LUGOBE Henry

LULIWA Winnie (Ms)

LWABYA Wachiku Matia

MABONGA Alex

MAGEMESO John Suna

MAGHALE Dan

MAKA Eva (Ms)

MALINGA Ablajam

MALISH Rosemary (Ms)

MANDERA Susan (Ms)

MANZEDE Patrick

MANZEKIA Lucy (Ms)

MANZI Daniel

MAO Norbert Torach

MASABA Musitafa

MASIGA Drema

MASIKA Betina (Ms)

MATANDA Issac

MATENDE Jonah

MATOVU Raymond

MATSIKO Pedson

MATUA Martin

MAWA Japheth

MAWEJJE Brian Kintu

MAYOL Kuol Adueny

MBABAZI Peace (Ms)

MBABAZI Scovia (Ms)

MBAIKYIRIZE Phionah (Ms)

MBAINE Ronald

MBAMANYA Aramanzi

MBASINGA Juliet (Ms)

MBEIZA Joanita (Ms)

MBEIZA Ruth (Ms)

MINSAKI Frank

MIREMBE Esther (Ms)

MODONG Annet (Ms)

MOHAMED Grace (Ms)

MONDAY Faiza

MPALANYI Moureen (Ms)

MPIIMA Swamadu

MPOKIBONA Oliver (Ms)

MPOYA Muwada

MUCTAR Abdulai Nyakangb

MUDDE Nicholas

MUDONDO Flavia (Ms)

MUDUWA Caroline (Ms)

MUGANZI Allan

MUGISA Allan

MUGISHA Nicholas

MUGUME Sarah (Ms)

MUGUMYA Jacob

MUHAME Bedius

MUHANGI Godwin

MUHEREZA Kenneth

MUHOOZA Perepetra (Ms)

MUKAIRE Aziz

MUKANDAYISENGA Edith (Ms)

MUKASA Ibrahim

MUKEBEZI Sharon (Ms)

MUKIMBA Charity (Ms)

MUKISA Thomas Magino

MUKITE Esazah

MUKITE Flavia (Ms)

MUKONE Umar

MUKOSE Najib

MUKULU Benard

MUNDURU Filda (Ms)

MUNDURU Flavia (Ms)

MUNGUACEL P. Picho

MUNGUCI Nesta (Ms)

MUSANA Godfrey

MUSEBULE Mathew

MUSINGUZI Aggrey

MUSINGUZI Anthony

MUSINGUZI Labon

MUSUBIKA Ammaline (Ms)

MUTABAZI Generous

MUTABINGWA Luke

MUTAGUBYA Jamiru

MUTESI Faith (Ms)

MUTONI Doris (Ms)

MUWAYA Hamidu (Ms)

MUWEREZA Mansuur

MUYAMA Sharon (Ms)

MUYANJA Samuel

MUZAHURA Happiness

MUZOORA Nelson

MWAMULA Alex Lyagoba

MWANDHA Ashiraf

MWANDU Juliet (Ms)

MWEBAZE Samuel

MWEBESA Bright

MWESIGWA Gift (Ms)

NABAASA Jonan

NABAGALA Joan (Ms)

NABAKOOZA Joaniter (Ms)

NABAKUNDA Claire (Ms)

NABANJA Violet (Ms)

NABATANZI Jackiline (Ms)

NABATANZI Juliet (Ms)

NABAWEESI Winnie (Ms)

NABAWESI Lazia (Ms)

NABAYA Joel Magona

NABIRANDA Immaculate (Ms)

NABIRYE Eva (Ms)

NABIRYE Mariam (Ms)

NABUGODA Justine (Ms)

NABUKALU Teddy (Ms)

NABUKEERA Moreen (Ms)

NABUKENYA Stella (Ms)

NABUTSALE Charity (Ms)

NABUTUWA Doreen (Ms)

NABWIRE Bridget (Ms)

NABWIRE Constance (Ms)

NAFUNA Brenda (Ms)

NAFUNA Esther (Ms)

NAGABA Birungi Sarah (Ms)

NAGADYA Christine (Ms)

NAHABWE Nicholus

NAHEREZA Amson

NAHWERA Jazira

NAIBIRA Daphine (Ms)

NAIGAGA Hadija (Ms)

NAIGAGA Harriet (Ms)

NAIGAGA Sarah (Ms)

NAIGAGA Topista (Ms)

NAIGWE Sonia (Ms)

NAIKOBA Juliet (Ms)

NAKALEMA Sharon (Ms)

NAKALYANGO Bridget (Ms)

NAKAMOGA Prossy (Ms)

NAKATO Samalie Nakanyike (Ms)

NAKAYENZE Suzan (Ms)

NAKAZIBWE Faridah (Ms)

NAKHAYENZE Florence (Ms)

NAKIBOWA Jacqueline (Ms)

NAKIMULI Christine (Ms)

NAKINTU Sophia (Ms)

NAKIRIJJA Hafusa (Ms)

NAKIRIJJA Judith (Ms)

NAKIRYA Rhonah (Ms)

NAKISIGE Evelyn (Ms)

NAKISIGE Joy (Ms)

NAKIVUMBI Joanita (Ms)

NAKWAGALANGA Aggrey

NALODA Joanita (Ms)

NALUBOWA Sharon (Ms)

NALUGODHA Luutu

NALUGWA Sarah (Ms)

NALUKENGE Bridget Linda (Ms)

NALUNKUMA Latifah (Ms)

NALWEISO Fatuma (Ms)

NALWEYISO Irene (Ms)

NAMAGANDA Patricia (Ms)

NAMAGUNGA Farida (Ms)

NAMAKULA Amina (Ms)

NAMALA Flavia (Ms)

NAMANDA Christine (Ms)

NAMANDA Harriet (Ms)

NAMANYA Parlon

NAMARA Edrine (Ms)

NAMARA Micheal

NAMARA Olivia (Ms)

NAMATENDE Zakia (Ms)

NAMATOVU Viola (Ms)

NAMBIRO Solome (Ms)

NAMBOZO Tina (Ms)

NAMBUYA Juliana Tabitha (Ms)

NAMIRIMU Sharon (Ms)

NAMIRO Fauzia (Ms)

NAMIYA Sharifah (Ms)

NAMPIIMA Brenda (Ms)

NAMPIJJA Catherine (Ms)

NAMUDDU Sandra (Ms)

NAMUGWANA Ritah Josephine (Ms)

NAMUGWANYA Vivian Joannah (Ms)

NAMUHOYA Joan (Ms)

NAMUKOSE Halima (Ms)

NAMUKWAYA Faith Mirembe (Ms)

NAMULI Evelyne (Ms)

NAMULI Fawa (Ms)

NAMULI Joan (Ms)

NAMULI Latifa (Ms)

NAMULONDO Angella (Ms)

NAMUMBYA Rebecca (Ms)

NAMUSOBYA Barbara (Ms)

NAMUSOKE Loy (Ms)

NAMUSOKE Miria (Ms)

NAMUSUUBO Lilian (Ms)

NAMUSWE Justine (Ms)

NAMUTEBI Catherine (Ms)

NAMUTEBI Roy Leilah (Ms)

NAMUTOSI Catherine (Ms)

NAMUTOSI Winny (Ms)

NAMUWANGA Halima (Ms)

NAMUWAYA Lydia Elesa (Ms)

NAMWANJE Christine (Ms)

NAMWANO Nafusa (Ms)

NANDALA Doreen (Ms)

NANDUTU Evaline Annet (Ms)

NANDUTU Rachael (Ms)

NANGIRA Jacqueline (Ms)

NANGIRA Topista (Ms)

NANGOBI Dorcus (Ms)

NANGOBI. M. Gloria (Ms)

NANIMA Gloria (Ms)

NANJERA Aaron Nabaya

NANKINGA Lydia (Ms)

NANKOMA Jalia (Ms)

NANKWANGA Leah (Ms)

NANSAMBA Habiba (Ms)

NANSHEMEZA Grace (Ms)

NANTEZA Suzan (Ms)

NANTUME Maria (Ms)

NANYONJO Valentine (Ms)

NASAMBI Isaac

NASSAKA Brenda (Ms)

NASSALI Sumaya (Ms)

NASSOZI Barbra (Ms)

NASSUNA Mercy (Ms)

NATAMBA Josejine (Ms)

NATAMBA Robert

NATUKUNDA Shivan C (Ms)

NATUKUNDA Solomon

NATUREEBA Liberty (Ms)

NATURINDA Yikiriza (Ms)

NATWEETA Saphura (Ms)

NATWETA Shalfer (Ms)

NATWIJUKA Patrick

NAULA Getrude (Ms)

NAYEBARE Judith (Ms)

NAYEBARE Phionah (Ms)

NAZZIWA Judith (Ms)

NDAGIRE Patience (Ms)

NDAGIRE Ritah (Ms)

NDAHURA Mishaki

NDELEMA Teddy (Ms)

NDIBAISA Norah (Ms)

NDUKI Moses

NEDUBE Tracy (Ms)

NEGESA Joan Tracy (Ms)

NEGESA Mary (Ms)

NELIMA Zainah (Ms)

NEUMBE Fiona (Ms)

NGABIRANO Christopher

NGABIRANO Emmanuel

NGABIRE Penninah (Ms)

NGABIRE Phionah (Ms)

NGABIWECU Nansis (Ms)

NIGHT Jackline (Ms)

NIMARO Immaculate Linda (Ms)

NINSIIMA Mercy (Ms)

NINSIIMA Rhinah (Ms)

NINSIIMA Rutufa

NINSIIMA Shallon (Ms)

NIWABWINE Pothius

NIWAHEREZA Amuson

NIWAMANYA Annet (Ms)

NIWASIIMA Weneserous

NKAMUSIIMA Emmanuel

NKUTU Isaac

NOOHA Eseri

NSAMBA Bruce

NSEREKO Majorine (Ms)

NSIIMENTA Shibah (Ms)

NTOGI Alex

NUWABIINE Allan

NUWAGABA James

NUWAGIRA Asaph

NUWAHEREZA Chris

NUWAHEREZA Evas

NUWAHEREZA Racheal (Ms)

NUWAMANYA David

NUWAMANYA Junior

NUWAMANYA Patricia (Ms)

NUWASASIRA Sylivia (Ms)

NUWASIIMA Joanitah (Ms)

NUWASIIMA Tamali (Ms)

NYAKATO Bridget (Ms)

NYAKATO Shamina (Ms)

NYAKETCHO Agnes (Ms)

NYAMUNGU Loreen

NYAMURUNGI Odita (Ms)

NYANGOMA Hildah (Ms)

NYAWERE Catherine (Ms)

NYEROTOO Peace Victoria (Ms)

NYIEL Tabisa Bol

NYIRANSABIYERA Phionah (Ms)

NYOKA Monika James

NYUKI Micheal Alex

OBARA Stewart

OBICARU Patricia (Ms)

OBIRU Elizabeth (Ms)

OBIZU Winny (Ms)

OBUROKO Patrick

OCHIENG Amos Omalla

OCHIENG Erick Opella

OCHIENG Geoffrey

OCHIENG Joseph

OCITIA Gordon

ODAMA Felix

ODOC Daniel

ODONGO Joshua

ODUR Emmanuel

OGARI Geofrey

OGUT Moses

OGWAL Walter

OGWANG Sam Bob

OHAME Annitah (Ms)

OJAMUGE Ian

OJUR Isaac

OKANGA Patrick

OKELLO Denis

OKELLO Denis

OKENE Francis

OKENY Justine Vicent

OKIKE John Martin

OKIRIA Isaac

OKONGO Ibrahim

OKONYE Micheal

OKOTH Joseph

OKUMU Christopher

OKWII Denis Martin

OLAKASA William

OMODING Basil

OMUDALA Moses

ONEGA John Alfred

ONGIRO Denish

ONGU Solomon

ONGWEN John Emmanuel

ONYANGO Deogratius

ONYANGO Joseph

ONYAS Jesse

OPEJO Paul

OPENDU Robert

OPIRU Vivian (Ms)

OPOLON Simon

OPOLOT Daudi

OPUS Stephen

ORIKIRIZA Jovita (Ms)

ORODRIYO Denis

OROMBI Paul

OSAMAI Raymond

OTIM Isaac

OUMA Simon Peter

OWAMANI Ritah (Ms)

OWEMIGISHA Prima (Ms)

OYERGIU John Bosco

OYESIGYE Antony

OYET Moses Pio John

PARIYO Edgar Davids

PHILISTER Hope (Ms)

PIMUNDU Robert

PONI Jane (Ms)

PONI Scovia Wani (Ms)

PONI Vicky (Ms)

POSTINA Chemutai (Ms)

RAIMA Mudashir

RATIB Twaha

RICCO Alison

RIEKUNOK John Bosco

RUKUNDO Benjamin

RUKUNDO Shadrach

RUTAKIRWA Benon

SAIDIA Emilly (Ms)

SAMIRA Samanya (Ms)

SEKAJJA Sumaya (Ms)

SEKITOLEKO Stephen

SEKIZIYIVU Mark

SEMATENGO Bakyayita Moses

SHAKI Viola (Ms)

SIGULA Tabitha (Ms)

SIJALI Immaculate (Ms)

SIMUNTU Musa

SITARAYA Vivian (Ms)

SOGI Berna (Ms)

SSEGIRINYA Duncan

SSEKABIRA Peter

SSEMAMBO Hassan

SSEMBATYA Usaama

SSENKUNGU Richard

SSERUJJA Davis

SSERUNGA Amuza

SULEIMAN Abeed Fresh

SUMBA Sylvia (Ms)

SWANYIN Roney Juma

TABAN Peter

TABU Jenty

TAHAKANISIBWA Isaac

TAITIKA Didymus

TANDEKA Moses

TAREMWA Aggrey

TAREMWA Derrick

TAREMWA Frank

TAYEBWA Junior

TEBANDEKE Marvin

TEBAYIZUKA Ruth (Ms)

TELLA Daniel

THOMAS Fredrick

TIMAKA MASANG Emmanuel

TITWE Joy (Ms)

TUAFIKI Rashid

TUBENAWE Elnest

TUGUME Aggrey

TUGUME Charles

TUGUME Didas

TUHIRWE Ritah

TUMUHIMBISE Gerevazi

TUMUKWASE Stephen

TUMUSIIME Agatha (Ms)

TUMUSIIME Jackline (Ms)

TUMWESIGYE John Bosco

TUMWIINE Alex

TURYABASHAIJA Jonani

TURYAMUSIIMA Gloria (Ms)

TUSABA Zion

TUU Francis Nelson

TWESIGOMWE Visensio (Ms)

VIDHA Saunders

VIGOUR Ronald

VUCIRICIA Patrick

WADIIDI Julius Ivan

WAFULA Moses

WAGOLI Cornelius

WAISWA Asaad

WAISWA Yosamu

WAITUTU Ismail

WAKIYI Anthony

WALIBO Fred

WAMBI Emma

WAMBI John Junior

WAMIRILE Israel

WAMUSHIYI Joseph

WANA Semaus

WANACEL Sarah (Ms)

WANDEBA Jacob

WANDENDEYA Esau Mahanga

WANDYEMBE Albert

WANGI John Bosco

WANGUIC Liberty

WANSOLO Alex

WANTSUSI Francis

WANYANGA Gerrard

WANYENZE Annet (Ms)

WESWA Musa

YAKIIRA Kellen (Ms)

YANGI Sharon (Ms)

YENKI Alex Tongidyang

YIKI Collons

ZZIWA Geofrey

DIPLOMA IN HOTEL & RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT

BADARU Mercy (Ms)

KABAZIARE Denise (Ms)

KAITESI Lilian (Ms)

KAMUGISHA Didas

KATUSIIME Joyce (Ms)

KHARUNDA Racheal (Ms)

KYOMUJUNI Agatha (Ms)

NALUBEGA Bridget Zyanet (Ms)

NAMAKHULA Esther (Ms)

NAMBATYA Gloria Edith (Ms)

NAMPIIMA Julianah Zawedde (Ms)

NANTUME Justine (Ms)

NYACHWO Oliver Catherine (Ms)

SSEGAYI Joel

NGUNA Juliet (Ms)

AMEDE Scovia Ketty (Ms)

Kwagala Susan (Ms)

Naigulu Sofia Azeda (Ms)

DIPLOMA IN PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN MGT

KATUSIIME Caroline (Ms)

IDUDE Geofrey

ZIWA Nicholas

Nyafwono Jackline (Ms)

DIPLOMA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

ABENAWE Joan (Ms)

ACHIA Caroline (Ms)

AGASHA Christine (Ms)

AGUTI Emmimah Joy (Ms)

AKANKUNDA Phionah (Ms)

ALYAWO Bridget (Ms)

AMBIKIIRE Lauben

AMPEIRE Dianah (Ms)

ANEK Angelina (Ms)

APIO Mary Frances (Ms)

ASASIRA Merab (Ms)

ATAI Esther Mary (Ms)

ATUGONZA Juliet (Ms)

ATURINDA Holly Patricia (Ms)

AYO Juliet (Ms)

BARAZA Mirembe Flavia (Ms)

ASIKU Bashir nasur

BAUSUMO Maku Albert

BWIIZA Laura (Ms)

DENG Ayak Nuella (Ms)

EKYIYANSIMIRE Yuda Tadeo

GYAGENDA Shaban Hashim

KYOMUGISHA Jackie (Ms)

KABOMBO Moses

KAMWIINE Molly (Ms)

KAWUOTON James

KEMBABAZI Brenda (Ms)

KISAAME Joseph

KISEMBE Johnson

KIZZA Rodin Bunya

KYOMUGISHA Joyce (Ms)

LULE Andrew

MAGOMBE Vitarice (Ms)

MBAZIIRA Isaac

MODONG Jane (Ms)

MUHUMUZA Moses

MWINE Marion (Ms)

MWOGEZA Linda Ikaaba (Ms)

NABUKEERA Shadia Mirembe (Ms)

NABUKENYA Sylvia (Ms)

NAHURIRA Shifrah (Ms)

NAKAGIRI Sarah Ssenjala (Ms)

NAKATO Nancy (Ms)

NAKIRIA Oliver (Ms)

NAKIYIMBA Irene (Ms)

NAKUBULWA Daphne (Ms)

NALUKWAGO Hajarah (Ms)

NALULE LIZ Christine (Ms)

NAMIRIMU Stella Sempagi (Ms)

NANDAWULA Beatrice Sarah (Ms)

NANDAWULA Sylivia (Ms)

NANKUNDA Teddy (Ms)

NATUKUNDA Daphine Makuba (Ms)

NAZZE Dorah (Ms)

NEMIGISHA Prudence (Ms)

NONO Abraham

OKWANKUNDA Prillar (Ms)

OWEMBABAZI Pearl-Vin

SAKA Joshua

SEKYANZI Fahil

SSEBULIBA Benard

SSENYONDWA Charles

TUKAMUSHABA Scovia (Ms)

TUMWESIGYE Innocent

WANYANA Lillian (Ms)

ALIRU RACHAEL

ESUDE Tonny

DIPLOMA IN BUSINESS COMPUTING

BANTUBALAMU Adinol

BUKENYA Edrine Paul

NDEONA Bruno

OMODING David

NAKAZIBWE Saida (Ms)

ATIM Gloria (Ms)

AYOREKA Henry Apuuli

BUKENYA Yiga Ernest

DAMULIRA Yasin

KIMBOWA Joseph

LUBEGA Alafayed

NAKALYOWA Ritah (Ms)

NAKKOMBE Esther (Ms)

NAMUWEMBA Carol (Ms)

NANDUHU Erick

NASASIRA Deborah (Ms)

NGABIRE Jackie (Ms)

NSUBUGA Jonathan Jessy

OGWANG Ronald

TUSIIME Leon

DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE

AINEBYOONA Genesis

ANGATU Nathan

KIBALAMA Mark Allan

MAFABI Daniel

NANZIRI Aidah (Ms)

NAYIGA Sophia (Ms)

RONNO Titus

TUMUHAISE Michael Anold

TUSUUBIRA Mabikke Vincent

DIPLOMA IN SALES AND MARKETING MANAGEMENT

NAMAARA Shebah (Ms)

CERTIFICATE IN BUSINESS ADMINISTRATION

MPAMIRE Ronah (Ms)

MUGUME Conrad

NASASIRA Juliet (Ms)

TURUNYA Oscar

NKOYOYO Tonny

MWESIGYE Isaac

NAJJUMA Eve (Ms)

BANIA Charity (Ms)

MURAMI Simon Peter

WAISWA Paul

OCOM Paul

NAHWEERA Julius

TWIINE Abert

NAMARA Edrine (Ms)

AMANYA Nicholus

POSTGRADUATE DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION

APIO Consolate (Ms)

ASWA Elly

AYIKORU A. Patience (Ms)

BINEGA Kizito

CHISOMO W. Kamwendo

GWOKITHO James

JAKISA MARY Goretti (Ms)

KAKOZA Daniel

OKWAIRWOTH Justine (Ms)

RIZUYO Beatrice (Ms)

ADUMA Geoffrey Will

NABUKO Jonathan

OKELLO Simon

ISIIKO Lindah Shillar (Ms)

KIRIZA Christine (Ms)

CEKECAN Hamford

POSTGRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION

AYUKO Charity (Ms)

EMANZI BWENGYE Michael

MIREMBE Mourisha

NALUMU Doreen (Ms)

NALUTAAYA Petrah (Ms)

NAMULEME Daisy (Ms)

TAKALI Irene (Ms)