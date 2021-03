Missing people: 71 names appear on government, NUP lists

By Monitor Team More by this Author

Government and the Opposition National Unity Platform (NUP) party on Thursday released two distinct lists of missing persons.

The government list has 177 people, and NUP’s has 680 names they say are either dead, missing, resurfaced through unclear circumstances or languishing in military custody.

Out of the 680 names on NUP’s list to Parliament, only 71 appear on the government list.

A total of 106 names Internal Affairs Minister Jeje Odongo presented to Parliament on Thursday, don’t appear on the NUP list to Parliament.

Similarly, 609 suspects, including the 27 people NUP claims were killed before and during the campaigns, don’t appear anywhere on the government list.

Some of the names on NUP’s list, however, appear twice on the list. Saturday Monitor couldn’t independently verify whether some suspects share both names or the same names were inadvertently replicated on the list.

Advertisement

The two lists also have conspicuous contradictions on the status of the suspects. For instance, Godfrey Maganda appears on the NUP list of people who were granted bail and the same person appears on a separate list of the missing persons said to have resurfaced through unclear circumstances. On the government list to Parliament, Maganda is on remand in Makindye military prison.

Saturday Monitor analysis of NUP’s list also shows that out of 71 suspects, 54 were arraigned before the court martial, eight people are missing, six resurfaced, and three people were granted bail.

However, the government list shows that all the 71 suspects on both lists are still on remand in Makindye military prison.

NUP list of missing people – Continued from yesterday

240. Katongole Rashid, Lubya, Rubaga

241. Ssendazi Paulo Of Rakai

242. Tanadda Of Mukono North

243. Ssesanga Henry Richard Of Katwe

244. Ssegawa Salim of Buwekula

245. Agaba Ronald Bujenje of Kisenyi

246. Ali Ashraf Mwanje Of Mpigi

247. Thomas Ssemuwemba Of Mpigi

248. Nakabuye Rosette Of Mpigi

249. Kyobe John Mark Of Mpigi

250. Jaggwe Josephat Of Mpigi

251. Kyomukama Phillip Of Ssembabule

252. Kintu Muhammed Of Kawempe

253. Tom Stuart Ssekiziyivu Of Nakasekke

254. Kaddu Harrisson Of Nakasekke

255. Muwonge Ismail Of Nakasekke

256. Higenyi Lawrence Of Nakasekke

257. Kyobe Brian Charles Of Nakasekke

258. Agaba Hillary Of Kyengera

259. Ssekimpi Rogers Of Entebbe

260. Kyazze Godfrey Allan Of Entebbe

261. Ssemogerere Bruhani Of Entebbe

262. Ssemanda Richard Of Nakawa

263. Twijukye Campbell Of Nakawa

264. Augustus Ssempebwa Of Mityana

265. Kabogo Akram Of Kyebando

266. Seruyanje Samson Of Kawempe

267. Mawanda Adam Of Bwaise

268. Ashraf Ali Sserunkuuma Of Kireka

269. Kasumba Eric Of Nateete

270. Ngobi Hassan Of Nateete

271. Kato Faisal Of Buwambo

272. Nassif Kibirango Of Nalya

273. Makanga Felix Of Kisenyi

274. Katumba Julius Of Mbuya

275. Atwiine Joshua Of Kira

276. Sserukenya Jim Of Kira

277. Nangoli Jumah Of Katwe

278. Ssempebwa Akimu iicked from Katwe

279. Ssempija Simon Peter Of Wandegeya

280. Lwanga Josephat Bruno Of Kibuli

281. Kamya Najib Of Luweero

282. Mukasa Hannington Lawrence, Gomba

283. Lule Rajab Of Gomba

284. Omulongo Wasswa Godwin Of Gomba

285. Lutkome Andrew

286. Tukamushaba Silver

287. Lutwama Joseph

288. Kabito Sharif

289. Sserwadda Tradet

290. Mwanje Keith Of Lubya

291. Tamale Jamiru Of Lubya

292. Mwanje Robert Of Lubya

293. Ssempijja Rajab Of Entebbe

294. Kizito Frank Of Entebbe

295. Mutebi Abdusalaam Of Bweyogerere

296. Kato Katamba Joseph Of Wandegeya

297. Tamale Vincent Of Lugala

298. Ddamulila Of Kisekka Market

299. Mbabazi Kawenja Of Kisekka Market

300. Ddumba Ivan Of Buwama

301. Kivumbi Hassan Of Makerere

302. Mubiru Isma Of Kawempe

303. Musisi Brian Of Nakawa

304. Kayanja Simon Peter Of Bweyogerere

305. Matovu Issa Of Mutungo

306. Kisembo Hakim Of Bwaise

307. Kyeyune Sam Of Bwaise

308. Buwembo Julius Of Entebbe

309. Kagimu Lawreence Picked From Kalerwe

310. Faiso Kigongo Of Kazo, Kawempe

311. Muwanguzi Steven Of Gomba

312. Muwonge Warren Of Kisasi

313. Nsamba Kasim Of Busabala

314. Kawuma Marvin Isaacs Of Kyebando

315. Tendo Geofrey Of Masaka

316. Nanyondo Allen Of Bwaise

317. Mukisa Hamza Of Busia

318. Zalwango Francis Of Kawempe

319. Mark Mutungi Of Nakasekke

320. Sediba Misach Of Mukono

321. Karim Ssempijja Mukono

322. Tuhimbise Lewis Of Mukono

323. Kibirango Kassim Of Kibuli

324. Kamara Johnson Of Kibuli

325. Kavuma Musa Of Bwaise

326. Ainebyona Herbert Of Wandegeya

327. Ssentamu Ronald Of Kyebando

328. Okeba Hassan Of Kireka

329. Busulwa Eric Of Nansana

330. Katumba Hamuza Of Mpigi

331. Musana Swaibu Of Nakulabye

332. Mayanja Phillip Of Nakulabye

333. Masaba Karim Of Makindye

334. Hamuza Saidi Maato Of Kawala

335. Kasujja James Of Wandegeya

336. Kyomuhendo David Of Nalukolongo

337. Male Haruna Of Mutundwe

338. Ssebuliba Martin Of Nakifuma

339. Babu Karim Luyinda Of Mukono

340. Kizito Samuel Nsubuga Of Mukono

341. Mawejje Braxton Of Kagoma

342. Menya Boaz from Nakasero Market

343. Mukisa Arafat Of Masaka

344. Kagere Hikab Of Kasubi

345. Moses Kalule Of Kasubi

346. Tumwine Robert Of Wandegeya

347. Sseruyenda Farouk Of Kamwokya

348. Ssimbwa Godfrey Of Nakasero

349. Mugisha Abdul Of Ssembabule

350. Jumah Kyobe Of Old Kampala

351. Kamya Stanley Of Kyanja

352. Asumani Sharif Salongo Of Kasubi

353. Muwanguzi Bosco Of Kitende

354. Winston Ddamulira Of Kira

355. Mugoya Samuel Of Buvuma

356. Fahad Mukiibi Of Bukoto

357. Katongole Rashid Of Kisekka Market

358. Opira Franklin Of Kinawataka

359. Humure Sankara Thomas Of Lwengo

360. Steven Sserembe of Naguru Go-Down

361. Kimbowa Lamuel Of Naguru Go-Down

362. Bomboka Benard Of Kubbiri

363. Kalungi Davis of Ssonde

364. Bukenya Fravian Of Bakuli

365. Kyarimpa Sowedi Of Nakulabye

366. Mark Joel Muganga Of Namungoona

367. Ddamba Charles Of Kiwatule

368. Hakim Trevor Mwanje Of Kibuli

369. Jjemba Katongole Of Kawuku

370. Nagawa Roseline Of Nakawa

371. Tindimwebwa Martin Of Mengo

372. Wanda Faustin Of Gaba

373. Kambo Alex Of Jinja

374. Owori James Stuart Of Bukoto

375. Bunjo Daniel Of Maganjo

376. Isingoma Xavier Julius of Kyebando

377. Buwembo Shakim Of Najja

378. Obulejo Ismail Of Westnile

379. Hakim Abile Of Westnile

380. Tella Juma Of Westnile

381. Mangwi Henry Of Westnile

382. Jurungo Nyorima Of Westnile

383. Manjo Robinson Of Westnile

384. Okello Syson Of Kitgum

385. Oryem Fanta Of Pader

386. Canogura Simpson Of Lamwo

387. Otim Brian Manuel Of Gulu City

388. Opoka James Of Gulu City

389. Jacob Hillary Oyella Of Amuru

390. Wambi Kenneth Of Mbale

391. Katongole Rashid Of Mbale City

392. Bwanika Josephat Of Busia

393. Kappo Charles Of Busia

394. Madoi Muhammad Of Mbale City

395. Isaac Martin Kyemba Of Jinja

396. Byandala Marisensio Of Mukono

397. Taliwaku Akram Of Kanyanya

398. Moses Bogere Hannington, Kaanyanya

399. Katusiime Mathew Of Katwe

400. John-Mary Kyasa Of Sseguku

401. Hussein Mubiru Kalori Of Kyengera

402. Mike Charles Jomwe Of Luzira

403. Muwanga Robert Of Luzira

404. Kasyate Jim-Reeves Of Kinawataka

405. Ssebuliba George Ronnie Of Kibuye

406. Ssemambo Gordon Michael, Kawuku

407. Abdusalaam Mudde Of Mutungo

408. Masanso Charles Of Lukuli, Makindye

409. Tonnie Kivumbi Don, Katale, Sseguku

410. Kabonge Abdul Nasser Of Kalerwe

411. Ssekyewa Johnson Of Buikwe

412. Ssekajja Godfrey, Nakasongola

413. Kamugisha Sulaiman Of Njeru

414. Senyondo Bashir Of Kiteezi

415. Bruhan Abdul Swaibu Of Mengo

416. Gasana Mark Faustine Of Lugala

417. Bukenya Ramadhan Of Kira

418. John-Mark Bugembe Of Kibuli

419. Kawuki Collin Of Mukono Municipality

420. Katumba Ivan Of Mutundwe

421. Walusimbi Abdallah of Mukono

422. Katwere Richard of Kisenyi

423. Kibalama John Bosco

Those who have since resurfaced

1. Kagimu Umaru Of Nansana

2. Mukasa Jumah Of Mukono North

3. Twaha Kagimu Of Mukono North

4. Muhammed Nuhu Of Mukono North

5. Isma Ssenkubuge Of Mukono North

6. Male Musa Of Mukono North

7. Sowedi Kasibante Of Mukono North

8. Takuwa Of Mukono North

9. Jumah Of Mukono North

10. John Tim Kyazze Of Nansana

11. Faizol Kalulu Of Jinja City

12. Mugabi Deus Of Kawempe

13. Sseguya Mukasa Kenneth Of Ndejje

14. Denis Luwaga Of Kawuku

15. Musoke George Nsubuga Of Kawuku

16. Kalule Edward Of Kawuku

17. Muwanguzi Moses Of Kawuku

18. Bukenya Moses

19. Bwanika David Alias Selector Davie

20. Obulejo Miraji Of Westnile

21. Muma Mose Of Westnile

22. Mangwi Simon Of Westnile

23. Apiku Osman Of Westnile

24. Ndaula Hassan Picked From Westnile

25. Olega Ishaq Of Yumbe

26. Hadad Salim Of Arua

27. Thabu Mbeki

28. Brenda Atim Laker

29. Magunda Godfrey

30. Kigozi Joseph

31. Ssemanda Jude

32. Kibirango Moses

33. Katabazi James

34. Kasirye Hannington

35. Katongole Fred

36. Ssozi Ismail

37. Luyima Ashraf

38. Kisitu Joseph

39. Bwanika David

40. Kagimu Umaru

41. Ssempija Richard

Murdered during the campaigns

1. Ssenteza Frank Kalibbala

2. Ibrahim Mutaasa

3. Willy Kayondo Of Kubbiri Roundabout

4. Sophie Kusasira Of Kalerwe B Market

5. Baker Kato Lubwama

6.Martin Owekikye

7.Tusubira Elijah

8.Elijah Mukibi Kaate Of Luweero

9. Umaru Ssemakula Of Entebbe/Gomba

10. Katwere Kimuli Of Seeta

11. Musisi Allan Kitete Mukono

12. Peter Mwanje Of Nansana

13. Mugerwa William Of Wankulukuku

14. Baatio Sofi Of Obongi

15. Alionji Nobert Of Obongi

16. Fungroo Moro Of Obongi

17. Shaaba Saraf Of Obongi

18. Akim Abile Of Obongi

19. Bukere Nuhu

Murdered before campaigns

1. Yasin Kawuma

2. Daniel Kyeyune

3. Rita Nabukenya

4. Vicent Sserugaya

5. Kalende Yusuf

6. Walugembe Raphael

7. Michael Kalinda

8. Asuman Walyendo

9. Charles Mutyabule

10. Lukoma Stephen

11. Hakim Ssekamwa

12. Hannington Ssewankambo (Sweet Pepsi)

Arraigned before court martial

1. Mukwaya Samihu

2. Mayanjja Amiri

3. Jjuko John

4. Ssekito Jushua

5. Kafuma Yakub

6. Emu David

7. Sebbi Abdul Karim Musana.

8. Mutebi Ronald

9. Kweyamba Vincent Salongo

10. Katamba Ashraf

11. Abdulrahman Saad

12. Katamba Arafat

13. Nsamba Roger

14. Kasuja Joseph

15. Amanya Julius

16. Karende Benard

17. Male Edward

18. Sseruwagi Kassim

19. Lule Stephen

20. Nuwagaba Frank

21. Mutebi Hassan

22. Sunday

23. Kagimu Umaru.

24. Awige Ashraf

25. Bisaaso Ivan

26. Kigozi Isma

27. Ssenfuma Isma

28. Mugume Obed

29. Muyomba Edward

30. Mugenyi Denniss

31. Ntege Joshua

32. Kampigano Geofrey

33. Kitamirike Anthony

34. Sserunkuuma John-Bosco

35. Wasswa Kasozi Ssaku

36. Lubyayi Godfrey

37. Ahimbisibwe Marvin

38. Ssimbwa Ssebuliba

39. Kibalama Tonny

40. Ssekajja Cyavin

41. Makubuya Brian

42. Gabula Haruna

43. Mutebi Shafik

44. Baale Joseph A.K.A Makoona

45. Kabega Abdul Majid

46. Kibalama Ronald

47. Sebata Henry

48. Sekiganda Bashir

49. Mulindwa Christopher

50. Senfuma Moses

51. Sentamu Fred

52. Nsimbe Francis

53. Waswa Isa

54. Mawejje Eddy Odiambo Shadrack

55. Bisaso Ivan

56. Awuye Sharif

57. Ssenfuma Isah

58. Kempagana Geofrey

59. Mugenya Denis

60. Kayiwa Julius

61. Opoya Awaddi

62. Nkorwa Sharrif

63. Bunjo Christopher

64. Nyombi Moses

65. Ssemwogerere Lawrence

66. Ssentongo Reagan

67. Buwembo Julius

68. Kigozi Jamilu

69. Arinaitwe Cyrus

70. Wasinde Shafik

71. Ssekatte Paul

72. Mawanda Medin

73. Kasirye Ronald

74. Basiima Abdu Katimba

75. Lutakome Joel

76. Serugo Geofrey

77. Abdul

78. Ssemakula Muhammed

79. Lubanyi Geofrey

80. Simbwa Emmanuel

81. Kayemba Hassan

82. Matovu Juma

83. Amunga Meddie

84. Ojiji David

85. Shafik Umar

86. Lutakome Andrew

87. Kabogoza Peter

88. Alvin Anyo

89. Teliganga Richard

90. Nkalubo Sharif

91. Kato Akiran

92. Wasswa Davis

93. Kayondo Hazard

94. Kajuna Amis

95. Kigundu Ronald

96. Tumusiime Rashid

97. Bbosa Sowed

98. Sserwadda Trazaget

99. Muzamir Muhammed

100. Isingoma Godfrey

101. Katushabe Silver

102. Kayiwa Ronald

103. Jjunju Ronald

104. Oput Moses

105. Nganda Geofrey

106. Musinguzi Christopher

107. Matovu Peter

108. Okello Maxwell

109. Byamukama Musa

110. Ssekyewa Samuel

111. Mawanda Sharif

112. Sseguya Pius

113. Mubiru Sulaiman

114. Gayisa Paul

115. Kiviro Ridad

116. Kabiijo Sharif

117. Setoke Charles

118. Katongole Godfrey

119. Nsubuga Steven

120. Jovan Mubiru

121. Katumba Abudava Bassima

122. Nyanzi William

123. Ssemakula Hassan

124. Kyalimpa Kenny

125. Mudde Ntambi Robinson

126. Kampala Lukeman

127. Buken Ali

128. Ssebuwufu Edward

129. Matovu Adam

130. Tamale Ibra

131. Mwanga Muzafalu

132. Kafuko Stanley

133. Kivumbi Achileo

134. Onzima Geofrey

135. Agaba Anthony

136. Kivumbi Robert

137. Ssebiranda Samson

138. Najja Shariff

139. Ssemanda Brian

140. Katumba Robert

141. Mpanga Charles

142. Mutalya Geoffrey

143. Kyabagu Geserwa

144. Kalyango Baker

145. Mulimira Musa

146. Mutumba Sam

147. Kalema Richard

148. Karamagi Alex

149. Oyerwot Daniel

150. Mukasa Hussein

151. Sunday John Bosco

152. Muganga Isma

153. Tamale Fahad

154. Murusha Bashir

155. Nsubuga Muhammad

156. Kigongo Faisal

157. John Bosco Sserunkuma

158. Rogers Galiwango

On bail by Makindye court martial

1. Racheal Akiki Tusiime

2. Nansove Saphinah

3. Namwanje Jamira Kalyango

4. Mpanga Charles

5. Musisi Benedict

6. Miiro John

7. Obicho Bonny

8. Namubiru Fatumah

9. Namuyimba Joy

10. Twashemerirwe Monica

11. Lutaaya Oliver

12. Ntege William

13. Ismail Nyanzi Kaddu

14. Namboozo Shakira

On bail by Kakiri court martial

1. Magunda Godfrey

2. Kigozi Joseph

3. Ssemanda Jude

4. Kibirango Moses

5. Katabazi James

6. Kasirye Hannington

7. Katongole Fred

8. Ssozi Ismail

9. Luyima Ashraf

10. Kisitu Joseph

11. Bwanika David

12. Kagimu Umaru

13. Ssempija Richard

By Derrick Wandera, Nobert Atukunda, Elizabeth Kamurungi and Patience Ahimbisibwe