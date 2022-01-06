Africa Cup of Nations daily match schedule
Complete daily match schedule for the Africa Cup of Nations in Cameroon from January 9 to February 6 (all times GMT):
First round
Sunday, Jan 9
Gp A: Cameroon v Burkina Faso, 1600; Cape Verde v Ethiopia, 1900; both Olembe Stadium, Yaounde
Monday, Jan 10
Gp B: Senegal v Zimbabwe, 1300; Guinea v Malawi, 1600; both Kouekong Stadium, Bafoussam
Gp C: Ghana v Morocco, 1600; Comoros v Gabon, 1900; both Ahmadou Ahidjo Stadium, Yaounde
Tuesday, Jan 11
Gp E: Algeria v Sierra Leone, 1300, Japoma Stadium, Douala
Gp D: Egypt v Nigeria, 1600; Guinea-Bissau v Sudan, 1900; both Roumde Adjia Stadium, Garoua
Wednesday, Jan 12
Gp F: Mali v Tunisia, 1300; Gambia v Mauritania, 1600; both Limbe Stadium
Gp E: Equatorial Guinea v Ivory Coast, 1900, Douala
Thursday, Jan 13
Gp A: Cameroon v Ethiopia, 1600; B. Faso v C. Verde, 1900; both Yaounde (Olembe)
Friday, Jan 14
Gp B: Guinea v Senegal, 1300; Malawi v Zimbabwe, 1600; both Bafoussam
Gp C: Comoros v Morocco, 1600; Gabon v Ghana, 1900; both Yaounde (Ahmadou Ahidjo)
Saturday, Jan 15
Gp D: Nigeria v Sudan, 1600; Egypt v G. Bissau, 1900; both Garoua
Sunday, Jan 16
Gp F: Gambia v Mali, 1300; Mauritania v Tunisia, 1600; both Limbe
Gp E: I. Coast v S. Leone, 1600, Algeria v E. Guinea, 1900; both Douala
Monday, Jan 17
Cameroon v C. Verde, Yaounde (Olembe); B. Faso v Ethiopia, Bafoussam; both 1600
Tuesday, Jan 18
Gp B: Malawi v Senegal, Bafoussam; Guinea v Zimbabwe, Yaounde (Ahmadou Ahidjo); both 1600
Gp C: Gabon v Morocco, Yaounde (Ahmadou Ahidjo); Comoros v Ghana, Garoua; both 1900
Wednesday, Jan 19
Gp D: G. Bissau v Nigeria, Garoua; Egypt v Sudan, Yaounde (Ahmadou Ahidjo); both 1900
Thursday, Jan 20
Gp E: Algeria v I. Coast, Douala; E. Guinea v S. Leone, Limbe; both 1600
Gp F: Gambia v Tunisia, Limbe; Mali v Mauritania, Douala; both 1900
Round of 16
Sunday, Jan 23
(1) 2A v 2C, Limbe, 1600
(2) 1D v 3B/E/F, Garoua, 1900
Monday, Jan 24
(4) 2B v 2F, Bafoussam, 1600
(3) 1A v 3C/D/E, Yaounde (Olembe), 1900
Tuesday, Jan 25
(5) 1B v 3A/C/D, Bafoussam, 1600
(6) 1C v 3A/B/F, Yaounde (Ahmadou Ahidjo), 1900
Wednesday, Jan 26
(7) 1E v 2D, Douala, 1600
(8) 1F v 2E, Limbe 1900
Quarter-finals
Saturday, Jan 29
(B) Winners 4 v winners 3, Douala, 1600
(A) winners 1 v winners 2, Garoua, 1900
Sunday, Jan 30
(C) Winners 7 v winners 6, Yaounde (Olembe), 1600
(D) winners 5 v winners 8, Douala, 1900
Semi-finals
Wednesday, Feb 2
Winners A v winners D, Douala, 1900
Thursday, Feb 3
Winners B v winners C, Yaounde (Olembe), 1900
Third place
Sunday, Feb 6
Losing semi-finalists, Yaounde (Ahmadou Ahidjo), 1600
Final
Sunday, Feb 6
Winning semi-finalists, Yaounde (Olembe), 1900